Военные устанавливают личность казненного оккупантами украинского бойца — Маляр 13 апреля, 14:44 В Минобороны призвали дождаться официальной информации о личности казненного оккупантами украинского военного (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

На данный момент военные устанавливают личность погибшего украинского бойца, которого казнили российские оккупанты, отрезав голову ножом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.

По ее словам, все появляющиеся публично случаи и видео исследуются, и это делают силовые ведомства все вместе, у кого есть технические возможности и соответствующие специалисты и эксперты.

Видео дня

«Сейчас проводятся работы по установке специалистами всех причастных и для того, чтобы обезопасить ситуацию с тем, что люди предполагают сначала одного погибшего, а потом выясняется, что это другой. Мы призывали к воздержанию от этих публичных предположений, пока специалистами не будет установлено, кто стал жертвой», — резюмировала Маляр.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

Заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий относительно личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич признали, что их ужаснуло видео очередных зверств россиян и осудили предполагаемое преступление.