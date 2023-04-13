Украинская разведка «приблизительно» уже знает, кто казнил военного на видео — Лубинец 13 апреля, 11:56 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Главное управление разведки предварительно уже знает, кто и где казнил украинского военного на видео, отрезав ему живьем голову ножом.

Об этом он сообщил Радио Свобода в четверг, 13 апреля.



По словам Лубинца, накануне он разговаривал с представителями разведывательных органов.

«По их предположениям, они приблизительно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом участвовал, в частности, кто непосредственно был исполнителем», — сказал омбудсмен.



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Больше деталей Лубинец не раскрыл. В частности, относительно версии о казни украинского бойца террористами ЧВК Вагнера.



Ранее в Минобороны заявили, что вместе со спецслужбами изучают видео, пытаются идентифицировать погибшего и военных преступников.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

