Украинская разведка «приблизительно» уже знает, кто казнил военного на видео — Лубинец
Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Главное управление разведки предварительно уже знает, кто и где казнил украинского военного на видео, отрезав ему живьем голову ножом.
Об этом он сообщил Радио Свобода в четверг, 13 апреля.
По словам Лубинца, накануне он разговаривал с представителями разведывательных органов.
«По их предположениям, они приблизительно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом участвовал, в частности, кто непосредственно был исполнителем», — сказал омбудсмен.
Больше деталей Лубинец не раскрыл. В частности, относительно версии о казни украинского бойца террористами ЧВК Вагнера.
Ранее в Минобороны заявили, что вместе со спецслужбами изучают видео, пытаются идентифицировать погибшего и военных преступников.
11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.
Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.