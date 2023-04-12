«На Донбассе — десяток Буч с 2014 года». Свитан, комментируя казнь украинского военного, рассказал ужасы собственного плена. Интервью NV 12 апреля, 17:06 NV Премиум Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Роман Свитан рассказал жуткие подробности о своем пребывании в плену в 2014 году. (Фото:Скриншот с видео Radio NV)

Украина шокирована новым видео бесчеловечной казни украинского военнопленного — обезглавливания под запись на видео.

Жестокие пытки и казни продолжаются на Донбассе уже 10-ый год, убежден военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

В интервью Radio NV он рассказал жуткие подробности того, как сам пребывал в плену в 2014 году.

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— Мы видим, что россияне толеруют зверства, которые и дальше происходят против наших бойцов. Появилось негуманное видео с обезглавливанием украинского воина. В русском болоте разгневанные патриоты, садисты пытаются нас как-то напугать? Есть ли у вас понимание, как определить всю эту ситуацию?

— Да.

Юрий Евич, такой доктор Менгеле своеобразный (Йозеф Менгеле — немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны — ред.), выполнял задачу. Он держал в сознании, не давал умереть.

Я попал в плен в 2014 году. Нужно было оставаться на оккупированной территории и руководить подпольем, партизанами, которые были созданы. Я был советником донецкого губернатора в 2014 году, надо было оставаться руководить.

[Меня] сдали местные СБУшники и менты донецкие. То есть МВД, СБУ донецкие практически полностью перешли на сторону россиян. А так как они были у меня под прямым управлением в свое время, они меня знали и, естественно, сдали ГРУшникам российским.

Попал в плен. Пытки. Попал на Изоляцию. Вот на Изоляции в тюрьме, которая была пыточной у них в Донецке, я, наверное, один из первых посетителей, так сказать. Пытали жестко, конечно, начиная от иголок под ногти и заканчивая просто разрезанием по живому всего и вся.

Дорезали до того, что поперерезали вены, истек кровью и реально умер. А после того, как умер, вот этому Евичу достался. Вернули с того света для того, чтобы дальше допытывать. И дальше держал меня в сознании [на протяжении] всего времени пыток. Участвовал в пытках, конечно. Что только не вкалывали — и сыворотки правды, наркотики — что угодно для того, чтобы разговорить и заставить оговорить.

Это у них задача такая — заставить себя оговорить на камеры. Записывали. А потом получилось так, что именно Юрий Евич участвовал в этом. То есть у него задача была — держать в сознании постоянно, определять болевую чувствительность, болевой порог.

Бородай приехал именно из-за меня, приехал принимать решение по мне, что делать: в Москву или оставлять, дальше как-то дожимать. Увидел. Посмотрел, что везти в Москву не было чего, — слишком порубленный был. Приказал расстрелять, если Тарута не даст миллион долларов за меня. Повезли на расстрел.

Группа с севера забрала меня из-под расстрела. Забрали в Горловку на обмен уже по Безлеру (один из военных лидеров марионеточной «ДНР» — ред.). Был обмен один на 15 [человек]. То есть под обмен просто отбили и к себе забрали.

Бородай проводил последний допрос. И он приказал расстрелять. Бородай — это российский премьер-министр «ДНР». Сейчас, по-моему, он депутат Госдумы. Вот до таких высот они там доходят. В 2014 году премьер-министром «ДНР» был россиянин, который сейчас в правительстве россиян.

— Это чтобы понимать их уровень вообще, что это за страна-образование.

— Это движение такое. Непонятно что это — орда какая-то.

Меня они, конечно, порезали, порубали, а Евич дальше там остался. В Изоляции он был одним из основных докторов. Доктор Менгеле. Мало, может, кто его помнит. Дело в том, что всех, кого он держал в сознании, потом расстреляли. Это только со мной так получилось, что нужен был Безлеру на обмен, потому отбили.

Тем более у Безлера с Бородаем не очень хорошие отношения были. Это [меня] спасло. А Евич после этого написал книгу и про Изоляцию в том числе, про свое видение.

Это садюги в чистом виде. Садюги. Если кто-то хочет, наберите в Google Юрий Евич полковник Свитан. Будет там ссылка на его книгу. Несколько абзацев он конкретно расписывает, как повязали полковника Свитана, как пытали, как проверял зрачки, а они уже не шевелились. Умер то есть. Зрачки не шевелятся от света только тогда. И он все эти пытки описывает. Даже не надо его уже допрашивать — он уже все описал, и свое участие.

— Я так понимаю, что это все продолжается сейчас. И все эти видео, которые появляются с расстрелом уже безоружного нашего героя, который говорит «Слава Украине», с обезглавливанием. Вся машина террора и дальше так работает?

— Она работает с 2014 года. Меня так же само садили перед камерами, когда пытали, когда воткнули нож в ногу, заставляли говорить некоторые вещи. То есть она запустилась сразу с 2014 года. Все 10 лет это все было на Донбассе. Просто за счет Минска-1 и Минска-2 это все скрывалось. А те уголовные дела, даже по мне с 2014 года, уже похоронены специально для того, чтобы не показывать это.

Все, что мы сейчас видим на этом этапе войны, — все длится с 2014 года на Донбассе. Это все продолжается 10-ый год.

На Донбассе, если потом будем вскрывать шурфы, вскрывать братские могилы, там десяток, наверное, если не сотня Буч с 2014 года. Почему туда россияне боятся нас пускать? Потому что, если мы туда зайдем и все это вскроем, то не будет России и очень быстро России не будет нигде просто. Там реально где-то сотня Буч как минимум: начиная от Изоляции и заканчивая такого же типа пыточными.

А сейчас эти «евичи» понимают, что впереди развал России. Они понимают, что если уже и Путину выдали ордер на арест, то их точно соберут всех (это дело времени) под одну гребенку. И сидеть им, если выживут, конечно, пожизненно. Это 100%. Всем — и Евичам, и Бородаям, и тем же Гиркиным.

То есть вся эта орава в конце концов закончит очень плохо. Либо пожизненное, либо просто в процессе вылавливания они будут уничтожены. И они это прекрасно понимают, потому сбиваются сейчас в кучки патриотов и начинают толкать идеи о последнем бое. То есть патриоты, «за Россию», «последний бой», «мы в рай», а они все сдохнут. Это Путина выражение.

Вот они сейчас начинают сбиваться, раскачивать ситуацию в эту сторону. И, естественно, подпадают под определенное уголовное производство в самой России. Сейчас россияне не понимают, что теперь с этим делать.

Чмырение российской армии, кстати, будут Евичу предъявлять сейчас. Его действительно взяли за то, что он чмырил российскую армию, потому что она воевать не хочет за Донбасс. Вот его за это взяли сейчас, будут привлекать к уголовной ответственности.

Это такое патриотическое движение довольно-таки интересное. Может быть, с одной стороны, положительное. Почему? Потому что оно будет разрывать Россию. А Россию будут разрывать сейчас такие движения; какие-то другие; может быть, старые поднимутся; Навальные всякие или еще какие-то — очень много российских таких движений. Тот же Пригожин будет свою лямку тянуть.

То есть они будут [Росиию] разрывать, растаскивать. Потому для нас это хороший такой знак, он положительный. Евич, Бородай и все остальные свое получат, здесь мы не сомневаемся. А вот этот механизм, который сейчас запущен на разрыв России, он принесет хорошие плоды.