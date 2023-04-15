Видео с казнью украинского пленного — доказательство для судов и мотив не сдаваться россиянам — Дикий 15 апреля, 11:31 Видео казни украинского пленного станет доказательством в суде, уверен Евгений Дикий (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий прокомментировал видео с казнью украинского пленного, которому отрезали голову российские военные.

В эфире Radio NV Дикий обратил внимание на то, что один из россиян, обращаясь к основному исполнителю преступления, говорит «ты что голов не резал?».

«То есть, оказывается, что умение резать головы входит теперь в стандартные навыки российского бойца. То есть, эта фраза, она может даже больше говорить, чем многое другое», — отметил экс-командир роты батальона Айдар.

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Он подчеркнул, что то, что россияне воюют именно так, не является для него новостью, но выразил удивление из-за того, что это видео было опубликовано.

«Зачем так прямо давать прямые доказательства для любых будущих судов. Это как-то уж нужно быть очень уверенным в своей победе и в своей безнаказанности. Эта самоуверенность уже не раз россиян подводила. Вспомним хотя бы начало их вторжения. Кажется, мы сейчас имеем очередной случай, когда они немного неадекватно оценивают реальность, поэтому очень помогают будущим следственным прокурорам», — отметил Дикий.

Экс-командир роты батальона Айдар констатировал провальность этого видео в качестве послания украинцам.

«Вы видите, как мы себя ведем, поэтому просто убегайте сразу из своих домов, освобождайте нам полностью всю территорию? Это как-то несерьезно, даже для них. Опять же, обычно вражеских солдат пытаются мотивировать сдаваться в плен. А здесь, я не знаю, как можно лучше мотивировать держаться до последнего и ни в коем случае не сдаваться. Поэтому, честно говоря, считать, что они этим хотели нас запугать и демотивировать, тогда они уже просто совсем лишены последних мозгов», — сказал он.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

Заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.



Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, признали, что их ужаснуло видео, и осудили преступление.



13 апреля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Главное управление разведки предварительно знает, кто и где казнил украинского военного на видео.