Российские оккупанты, по всей вероятности, совершили еще одно военное преступление — и казнили украинского военнопленного . Об этом 1 июля заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Грубое нарушение норм международного гражданского права и Женевских конвенций — Россия совершила еще одно военное преступление. Россияне, вероятно, казнили украинского пленного. В соцсетях распространяется видео: видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге. Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление РФ. Отправил официальные письма в ООН и МККК. Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность», — заявил он.

Осенью 2024 года Офис генпрокурора сообщал, что российские оккупанты казнили уже 102 украинских военнопленных. По данным правоохранителей, около 80% всех казней украинских военных россиянами состоялись в 2024 году.

В декабре 2024-го Институт изучения войны (ISW) написал, что военные командиры РФ активно поддерживают убийства пленных украинцев, количество которых значительно возросло.

В апреле 2025 года сообщалось, что миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине задокументировала 91 внесудебную казнь украинских военнопленных с августа 2024 года.

23 мая российские оккупанты на Покровском направлении снова расстреляли двух украинских военнопленных, сообщили в прокуратуре.

Позже в ГУР Минобороны Украины заявили, что зафиксировали более 150 случаев казней украинских военных, которые попадали в плен к российским оккупантам.