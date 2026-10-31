Казино вместо морского вокзала: в оккупированной Ялте недовольны проектом, который связывают с другом Путина

31 октября, 14:09
Google Читайте NV в Google
Морской порт в оккупированной Ялте, на территории которого планируют построить казино (Фото: капуцин)

Морской порт в оккупированной Ялте, на территории которого планируют построить казино (Фото: капуцин)

Жители оккупированной Ялты записали видеообращение к Путину с просьбой остановить строительство казино на территории городского морского порта. Проект связывают с давним другом российского диктатора, бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

Об этом пишут Крым.Реалии.

Протест возглавили преимущественно пророссийские активисты. Их возмущает, что игорный бизнес появится на месте, где во время Гражданской войны расстреливали людей.

Реклама

Читайте также:
Он уже находится с семьей в Крыму. В РФ освободили тяжелобольного крымского политзаключенного Тофика Абдулгазиева

Среди тех, кто выступает против проекта, — предпринимательница из России Надежда Обухова, переехавшая в Ялту в 2015 году и баллотировавшаяся в подконтрольный оккупантам горсовет, а также глава ялтинского отделения организации Русская община Крыма Ирина Алексеева.

Здание морского вокзала в Ялте, которое начали сносить ради строительства игорной зоны (Фото: морской вокзал)
Здание морского вокзала в Ялте, которое начали сносить ради строительства игорной зоны / Фото: морской вокзал

Авторы обращения возмущены тем, что игорный бизнес появится на месте, где во время Гражданской войны расстреливали людей. По их мнению, казино противоречит «традиционным ценностям», которые проповедует Кремль, и принесет в город игроманию и преступность. Они просят вернуть порт в государственную собственность и провести независимую экспертизу проекта.

Читайте также:
«Дороги на Мелитополь и Крым». Чем важны Олешки с точки зрения боевых действий и как оттуда будут проводить эвакуацию

Активисты решили обратиться к Путину неслучайно: оккупационные власти подчеркивают, что игорная зона создается именно по его поручению. Так называемая и.о. главы оккупационной администрации Ялты Светлана Шевченко напомнила об этом в ответ на жалобы, однако не сообщила, будут ли изменены планы.

Порт еще в 2025 году за 1,4 млрд рублей приобрела московская компания «Черноморское развитие», которую связывают с Ротенбергом. Других заявок на аукционе не было. К новому владельцу перешли пассажирский терминал и тысячи квадратных метров недвижимости на Южном берегу Крыма.

Читайте также:
В России осудили 77-летнего Владимира Ананьева за якобы покушение на так называемого главу Крыма Аксенова

В начале октября там начали сносить историческое здание морского вокзала, а к 2029 году обещают построить казино, отели и развлекательный центр. Сам Ротенберг публично не говорил о своей причастности.

В Кремле на обращения ялтинцев до сих пор хранят молчание — так же, как и на большинство предыдущих жалоб крымчан.

Аркадий Ротенберг — один из ближайших друзей Путина, с которым они вместе занимались дзюдо еще в юности. Его компания Стройгазмонтаж построила Крымский мост, а сам бизнесмен находится под санкциями Запада.

В последнее время под контроль структур, связанных с Ротенбергом, переходят новые активы. В сентябре The Moscow Times писала, что Русская промышленная компания получила бывшие российские угольные предприятия Рината Ахметова — шахтоуправление Обуховская и Донской антрацит в Ростовской области. Их совокупные запасы оцениваются в 97,3 млн тонн антрацита.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Крым Ялта Аркадий Ротенберг Оккупация Крыма

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies