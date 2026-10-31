Казино вместо морского вокзала: в оккупированной Ялте недовольны проектом, который связывают с другом Путина
Морской порт в оккупированной Ялте, на территории которого планируют построить казино (Фото: капуцин)
Жители оккупированной Ялты записали видеообращение к Путину с просьбой остановить строительство казино на территории городского морского порта. Проект связывают с давним другом российского диктатора, бизнесменом Аркадием Ротенбергом.
Об этом пишут Крым.Реалии.
Протест возглавили преимущественно пророссийские активисты. Их возмущает, что игорный бизнес появится на месте, где во время Гражданской войны расстреливали людей.
Среди тех, кто выступает против проекта, — предпринимательница из России Надежда Обухова, переехавшая в Ялту в 2015 году и баллотировавшаяся в подконтрольный оккупантам горсовет, а также глава ялтинского отделения организации Русская община Крыма Ирина Алексеева.
Авторы обращения возмущены тем, что игорный бизнес появится на месте, где во время Гражданской войны расстреливали людей. По их мнению, казино противоречит «традиционным ценностям», которые проповедует Кремль, и принесет в город игроманию и преступность. Они просят вернуть порт в государственную собственность и провести независимую экспертизу проекта.
Активисты решили обратиться к Путину неслучайно: оккупационные власти подчеркивают, что игорная зона создается именно по его поручению. Так называемая и.о. главы оккупационной администрации Ялты Светлана Шевченко напомнила об этом в ответ на жалобы, однако не сообщила, будут ли изменены планы.
Порт еще в 2025 году за 1,4 млрд рублей приобрела московская компания «Черноморское развитие», которую связывают с Ротенбергом. Других заявок на аукционе не было. К новому владельцу перешли пассажирский терминал и тысячи квадратных метров недвижимости на Южном берегу Крыма.
В начале октября там начали сносить историческое здание морского вокзала, а к 2029 году обещают построить казино, отели и развлекательный центр. Сам Ротенберг публично не говорил о своей причастности.
В Кремле на обращения ялтинцев до сих пор хранят молчание — так же, как и на большинство предыдущих жалоб крымчан.
Аркадий Ротенберг — один из ближайших друзей Путина, с которым они вместе занимались дзюдо еще в юности. Его компания Стройгазмонтаж построила Крымский мост, а сам бизнесмен находится под санкциями Запада.
В последнее время под контроль структур, связанных с Ротенбергом, переходят новые активы. В сентябре The Moscow Times писала, что Русская промышленная компания получила бывшие российские угольные предприятия Рината Ахметова — шахтоуправление Обуховская и Донской антрацит в Ростовской области. Их совокупные запасы оцениваются в 97,3 млн тонн антрацита.