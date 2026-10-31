Казино вместо морского вокзала: в оккупированной Ялте недовольны проектом, который связывают с другом Путина

Жители оккупированной Ялты записали видеообращение к Путину с просьбой остановить строительство казино на территории городского морского порта. Проект связывают с давним другом российского диктатора, бизнесменом Аркадием Ротенбергом .

Об этом пишут Крым.Реалии.

Протест возглавили преимущественно пророссийские активисты. Их возмущает, что игорный бизнес появится на месте, где во время Гражданской войны расстреливали людей.

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Среди тех, кто выступает против проекта, — предпринимательница из России Надежда Обухова, переехавшая в Ялту в 2015 году и баллотировавшаяся в подконтрольный оккупантам горсовет, а также глава ялтинского отделения организации Русская община Крыма Ирина Алексеева.

Здание морского вокзала в Ялте, которое начали сносить ради строительства игорной зоны / Фото: морской вокзал

Авторы обращения возмущены тем, что игорный бизнес появится на месте, где во время Гражданской войны расстреливали людей. По их мнению, казино противоречит «традиционным ценностям», которые проповедует Кремль, и принесет в город игроманию и преступность. Они просят вернуть порт в государственную собственность и провести независимую экспертизу проекта.

Активисты решили обратиться к Путину неслучайно: оккупационные власти подчеркивают, что игорная зона создается именно по его поручению. Так называемая и.о. главы оккупационной администрации Ялты Светлана Шевченко напомнила об этом в ответ на жалобы, однако не сообщила, будут ли изменены планы.

Порт еще в 2025 году за 1,4 млрд рублей приобрела московская компания «Черноморское развитие», которую связывают с Ротенбергом. Других заявок на аукционе не было. К новому владельцу перешли пассажирский терминал и тысячи квадратных метров недвижимости на Южном берегу Крыма.

В начале октября там начали сносить историческое здание морского вокзала, а к 2029 году обещают построить казино, отели и развлекательный центр. Сам Ротенберг публично не говорил о своей причастности.

В Кремле на обращения ялтинцев до сих пор хранят молчание — так же, как и на большинство предыдущих жалоб крымчан.

Аркадий Ротенберг — один из ближайших друзей Путина, с которым они вместе занимались дзюдо еще в юности. Его компания Стройгазмонтаж построила Крымский мост, а сам бизнесмен находится под санкциями Запада.

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В последнее время под контроль структур, связанных с Ротенбергом, переходят новые активы. В сентябре The Moscow Times писала, что Русская промышленная компания получила бывшие российские угольные предприятия Рината Ахметова — шахтоуправление Обуховская и Донской антрацит в Ростовской области. Их совокупные запасы оцениваются в 97,3 млн тонн антрацита.