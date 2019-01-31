Каждый второй украинец поддерживает предоставление томоса об автокефалии ПЦУ – опрос Вчера, 13:10 749 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Каждый десятый украинец не определился с отношением к ПЦУ Пресс-служба АП

51% украинцев поддерживает предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

28% из них однозначно поддерживают создание ПЦУ, 23% - скорее поддерживают.

Не поддерживает инициативу 21% опрошенных, еще 20% респондентов выразили безразличное отношение к событию.

9% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 16 по 24 января. Было опрошено 6000 человек методом формализованного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.



Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал Томос об автокефалии УПЦ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.