Каждый второй украинец поддерживает предоставление томоса об автокефалии ПЦУ – опрос
51% украинцев поддерживает предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
28% из них однозначно поддерживают создание ПЦУ, 23% - скорее поддерживают.
Не поддерживает инициативу 21% опрошенных, еще 20% респондентов выразили безразличное отношение к событию.
9% украинцев затруднились с ответом.
Опрос проводился с 16 по 24 января. Было опрошено 6000 человек методом формализованного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.
Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал Томос об автокефалии УПЦ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.