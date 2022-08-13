Каждый оккупант на ЗАЭС становится особой целью для ВСУ — Зеленский 13 августа, 22:55 Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый российский военный, причастный к провокациям на Запорожской атомной электростанции, становится особой целью для украинской армии.

В своем традиционном вечернем обращении он подчеркнул, что каждый день пребывания российского контингента на территории ЗАЭС и соседних районах увеличивает радиационную угрозу для Европы настолько, что такого не было в пиковые моменты холодной войны.

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Зеленский заверил, что украинские дипломаты и западные партнеры сделают все, чтобы новые санкции против России блокировали российскую атомную отрасль. И чтобы все должностные лица, причастные к ядерному шантажу, ответили в международном суде.

«Каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии», — отметил президент.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

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