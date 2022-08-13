Каждый оккупант на ЗАЭС становится особой целью для ВСУ — Зеленский

13 августа, 22:55
Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом)

Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый российский военный, причастный к провокациям на Запорожской атомной электростанции, становится особой целью для украинской армии.

В своем традиционном вечернем обращении он подчеркнул, что каждый день пребывания российского контингента на территории ЗАЭС и соседних районах увеличивает радиационную угрозу для Европы настолько, что такого не было в пиковые моменты холодной войны.

Видео дня

Читайте также:
Присутствие увеличивает риск аварии. Россия должна немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС — МИД Франции

Зеленский заверил, что украинские дипломаты и западные партнеры сделают все, чтобы новые санкции против России блокировали российскую атомную отрасль. И чтобы все должностные лица, причастные к ядерному шантажу, ответили в международном суде.

«Каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии», — отметил президент.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

https://www.youtube.com/watch?v=GvyCvnKbzlw

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ядерная угроза Запорожская АЭС Владимир Зеленский Энергодар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Том Купер
Военный аналитик
Так у Путина проблемы или нет? Что на самом деле происходит в армии России

Сегодня я расскажу о наиболее важных событиях и опыте Вооруженных сил РФ за последние несколько недель войны в Украине

13 августа, 22:21
Мнения
Квантовые компьютеры могут привести нас как к светлому будущему, так и к огромным проблемам, поставив под угрозу безопасность всех систем. (Фото:Eric Lucero/Google)
Почти абсолютный ноль /
Новое открытие японских физиков решает главную проблему квантовых компьютеров
13 августа, 20:02
Научпоп
Приблизительно через 5 млрд лет Солнце ждут невероятные изменения, которые уничтожат все живое на Земле (Фото:NASA/Terry Virts)
Космическая загадка /
Каждый год Земля отдаляется от Солнца. Как это влияет на климат и судьбу нашей планеты?
13 августа, 11:10
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X