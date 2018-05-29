Каждый десятый украинец - безработный. В чем проблема работодателей и соискателей

Уровень безработицы в Украине в прошлом году вырос почти до 10%, сообщили в Государственной службе статистики. Работодатели при этом размещают все больше вакансий. По данным Госстата, по итогам января-февраля этого года без работы были 1 млн 700 тыс. человек из 18 млн граждан. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Безработица как образ жизни

Уровень безработицы за год увеличился на 2%. Без работы осталось до 9,5% экономически активного населения или почти до 10% людей трудоспособного возраста. По данным Государственной службы занятости, по состоянию на начало мая этого года количество зарегистрированных безработных сократилось на 13% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Количество безработных составило 327 тыс. человек. Почти половина из них - это люди с высшим образованием. 35% имеют профессиональный профиль, 19% - среднее образование.

Рабочие специальности - непопулярные среди населения

Больше всего безработных среди управленцев, служащих и специалистов - почти 40%. 20% подсобных работников уборщиков и грузчиков без работы. Так же в поисках места для заработка работники сферы торговли и услуг - почти 17%.

Нетрудоустроенными остаются квалифицированные рабочие с инструментом и работники сельского хозяйства - почти 13%. Рабочих по обслуживанию, ремонту и эксплуатации машин, нуждающихся в рабочем месте, - 13%.

Предложение растет, спрос падает

В период с января по апрель работодатели разместили на 7% больше вакансий, чем в аналогичный промежуток времени в прошлом. Больше всего вакансий предлагают компании сельского, лесного и рыбного хозяйств. Каждая пятая вакансия выдвинута от предприятий перерабатывающей промышленности, 15% незакрытых позиций - в оптовой и розничной торговле.

Найти на рынке труда достаточно квалифицированных кадров непросто.

Проблема работодателей кроется в соотношении зарплаты и требований

Часть претендентов отпугивает необходимость физического труда, специфические условия работы и невысокая заработная плата. Также играет роль социальный фактор. Рабочие специальности - непопулярные среди населения.

Некоторые компании имеют несколько сотен незакрытых вакансий, отметила HR-эксперт портала Rabota.ua Татьяна Пашкина. По ее словам, проблема в самих работодателях, в типе вакансий, в соотношении зарплаты и требований. Работников рабочих профессий приглашают не только украинские компании, но и зарубежные, отметила Пашкина.

"Есть много проблем с производством, если это касается специфических вакансий. Операторов контакт-центров закрывать бывает куда сложнее, чем администраторов. Директоров по IT закрывать проще, чем программистов из сложных языков программирования или архитекторов. Если человек решил взять на себя тяжелый физический труд и здесь ему предлагают до 20 тыс. грн., а иностранные вакансии начинаются с 20 тыс., тогда возникает вопрос, зачем работать больше, а получать меньше", - рассказала Пашкина.

Работать больше, получать больше

Миграция усиливает дефицит рабочих кадров. Недавно премьер-министр Владимир Гройсман признал, что от 3 до 6 млн украинцев постоянно или временно находятся за рубежом на заработках.

По официальным данным, 4,5% украинцев являются трудовыми мигрантами. Наиболее активно выезжают жители западных регионов. Странами, в которые едут мигранты, традиционно остаются Польша и Россия.

Половина всех безработных - это люди с высшим образованием

Чаще мигрируют украинцы с профессиональным техническим образованием - это треть от общего количества работников.

У государства нет необходимых инструментов, чтобы посчитать реальное количество выезжающих на работу за границу, отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, украинская рабочая сила за рубежом пользуется спросом преимущественно в сфере физического труда.

"93% людей, которые за последние 5 лет были за границей, работали в сфере физического труда. Примерно 30% работает в области обычного строительства, 30% в сфере сельского хозяйства, 20% - в сфере обслуживания, 20% - в других направлениях. Если говорить о Польше, то там только 1% работал на руководящих должностях, 3% заняли рабочие места в сфере IT", - отметил Воскобойник.

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По данным социологических исследований, 36% людей, которые за последние 5 лет хотя бы раз выезжали работать за границу, работали в Польше, 25% - в России, по 5% - в Германии и Чехии. Василий Воскобойник предполагает, что многие зарабатывали деньги также в Российской Федерации, просто не хотят об этом говорить.

Ранее сообщалось, что в связи с интенсивным ростом масштабов иммиграции из Украины правительство Литвы решило установить квоты для иностранных работников на некоторые профессии.