Каждый четвертый трудоспособный человек с инвалидностью. Действительно ли компании выполняют квоты на трудоустройство таких граждан

Только каждый четвертый трудоспособный человек с инвалидностью имеет работу в Украине. Трудоустроиться не помогает даже квотирование на рабочие места для таких лиц. Об этом -в сюжете Радио НВ.

Если на украинском предприятии работает более 25 человек, то 4% работников должны быть лица с инвалидностью. Если компании не выполняют эту норму, они должны платить штрафы. От таких санкций освобождены учреждения. Однако из 17 министерств, только три из них выполняют квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Такие данные обнародовала правозащитная организация Права человека.

В Евросоюзе в среднем имеет работу почти 40% лиц с инвалидностью

Реальные цифры работающих людей с инвалидностью в Украине назвать трудно, рассказала менеджеру по адвокации Права человека Людмила Фурсова.

В Украине часто на предприятии фиктивно хранится трудовая книжка такого человека. На самом деле, этот человек на работу не ходит, а работодатель не платит штраф государству.

Даже если человек с особыми потребностями и трудоустроен, то в основном это тот, у кого 3 или 2 группа инвалидности. Людей с более серьезными заболеваниями работодатели практически не нанимают.

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Людмила Фурсова отмечает, что прежде всего нужно предоставить равный доступ на трудоустройство человеку с инвалидностью и лицу без каких-либо внешних изъянов на конкретное место. Сейчас в Украине для людей с инвалидностью предлагают преимущественно малоквалифицированною работу. Со стороны государства необходимо продумать стимулы для работодателей, а не только систему штрафов за невыполнение квот, добавила Фурсова.

"У инвалидов нет по сути права на свободный выбор работы. Есть концепция права на труд. Если у работодателя есть вакансия уборщика для человека с инвалидностью, то нельзя сказать, что человек добровольно согласился или выбрал эту работу", - отметила Фурсова.

В Евросоюзе в среднем имеют работу почти 40% лиц с инвалидностью.

Как трудоустраиваются люди с инвалидностью за рубежом

В большинстве стран ЕС действуют квоты на трудоустройство инвалидов. В США, Великобритании, странах Скандинавии, Канаде отказались от подобных квот. Однако там требуют у работодателей позитивного отношения при приеме на работу людей с инвалидностью.

Особое значение уделяется назначению рабочих мест. Во Франции такие люди могут принимать участие как в общих программах по трудоустройству, так и посещать учебные курсы специализированных институтов.

Французские работодатели получают единовременную денежную сумму в размере более 1,5 тыс. евро в год за контракт на обучение человека с инвалидностью на рабочем месте.

Около 90% случаев трудоустройств людей с инвалидностью - фиктивные

При социальных службах в Великобритании существуют специальные службы по найму людей с инвалидностью на работу. В них таким лицам предоставляется помощь в поисках работы, выделяются средства на оплату специального транспорта. На рабочем месте устанавливают необходимое оборудование.

Работодатели, которые принимают на работу людей с инвалидностью, получают месячную помощь на приобретение инвалидных колясок и специальных лифтов. Люди с инвалидностью с тяжелыми заболеваниями могут выполнять работу на дому. Для этого им за счет государства устанавливают специальное компьютерное оборудование. Для тех, у кого есть проблемы со зрением, предоставляются деньги для оплаты услуг чтеца.

Людей с инвалидностью в Великобритании принимают на работу с испытательным сроком в 6 недель. При этом им выплачивается субсидия.

Самым сложным является трудоустройство людей с психическими отклонениями

Одна из худших ситуаций - с трудоустройством людей с психическими нарушениями. Таких в Украине примерно 260 тыс., отметила представительница общественной организации Коалиция Раиса Кравченко. По ее словам, такие люди полностью зависимы от семьи.

Каждый четвертый из них попадает потом в психоневрологический интернат, в том числе из-за отсутствия работы и средств на жизнь.

Французские работодатели получают 1,5 тыс. евро за контракт на обучение человека с инвалидностью

По словам Кравченко, средства из Фонда нужно перенаправить на социальных работников, которые сопровождали бы людей на их рабочее место.

Около 90% случаев трудоустройства людей с инвалидностью - фиктивные, сообщил председатель совета Федерации работодателей Киева Андрей Антонюк. Такая ситуация складывается из-за того, что руководителей предприятий и бизнесменов обязывают предоставлять рабочие места таким лицам без положительных стимулов для них со стороны государства, считает Антонюк.

"Пусть государство оказывает адресную помощь инвалидам и не вмешивается с этими социальными гарантиями в бизнес-процесс. На каждом предприятии инвалидов числится множество и ни один из них не работает", - отметил Антонюк.

Более полутора миллиона людей с инвалидностью в Украине - безработные.