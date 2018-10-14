14 октября 2018, воскресенье

Каждую пятницу пенсионеры смогут бесплатно ходить на кинопоказы в Жовтне

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Бесплатные сеансы для пенсионеров в кинотеатре Жовтень
Кинотеатр Жовтень / Facebook

Бесплатные сеансы для пенсионеров в кинотеатре Жовтень

Каждую пятницу в 11:00 пенсионеры могут бесплатно посещать кинопоказы в кинотеатре Жовтень

Об этом сообщила председатель благотворительного фонда Let's help Елена Бондаренко.

На первый сеанс пришло почти 40 человек.

Зал, предоставленный для этой инициативы, рассчитан на 50 зрителей. По словам Бондаренко, если желающих окажется больше, то зал, соответственно, изменят.

Согласно информации, предоставленной на сайте zhovten-kino, следующий такой сеанс состоится в пятницу, 26 октября. Согласно афише, в 11: 00 будут показывать кино Счастливый Лазарь.

 

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