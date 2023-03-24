Может дистанционно минировать дороги. В Минобороны показали работу украинского ударного дрона Кажан

24 марта, 13:16
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Ударный украинский беспилотник может дистанционно минировать дороги (Фото:Скриншот видео Військове телебачення України/YouTube)

Ударный украинский беспилотник может дистанционно минировать дороги (Фото:Скриншот видео Військове телебачення України/YouTube)

В Минобороны Украины показали ударный беспилотник украинского производства Кажан.

Как рассказали военные, беспилотник может поднимать боеприпасы разного типа весом до 20 кг и оснащен камерой с тепловизором для «охоты» на врага в ночное время.

Он развивает скорость до 120 км в час, поэтому в него сложно попасть.

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«Это ударный дрон. Он сделан для того, чтобы сбрасывать боеприпасы на цели. Можно прикрепить танковую мину и дистанционно заминировать дорогу. Лучше всего показывает себя именно в дистанционном минировании и сбросе боеприпасов на недвижимые цели. Здесь ему нет равных», — добавили в ВСУ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Беспилотники Дроны

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