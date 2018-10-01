Казацкая воля-2018: воздушный и морской десант высадились на остров в Херсонской области

По легенде десантники должны были опередить противника в занятии выгодного участка морского побережья

В рамках практического этапа учений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Казацкая воля-2018 военные отработали высадку на остров Тендровская коса.

К отработке одного из тактических эпизодов привлекались самолеты штурмовой и военно-транспортной авиации.

На побережье острова с самолетов Ан-26 высадился воздушный десант. Вместе с личным составом десантировали грузы с тяжелым пехотным вооружением и боеприпасами.

Заняв выгодную участок морского побережья, военные обеспечили высадку морского десанта с бронетехникой.

По легенде десантники должны были опередить противника в занятии выгодного участка морского побережья, после чего организовать противодействие морскому десанту, который высадил противник для содействия действий наступательного группировки Сухопутных войск.

Дальше десантники совершили "захват" плацдарма и развивали наступление при огневой поддержке штурмовой и армейской авиации, а также артиллерийских подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады.

Учения Казацкая воля-2018 длились с 25 по 29 сентября. Их целью была отработка оборонительных действий, а также планирование и осуществление контрнаступальной операции.