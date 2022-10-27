В Луганской области уничтожили казарму с оккупантами — глава ОВА

27 октября, 10:22
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По словам Гайдая, в результате удара по казарме погибли не менее 60 оккупантов (Фото:Генштаб)

По словам Гайдая, в результате удара по казарме погибли не менее 60 оккупантов (Фото:Генштаб)

В Сватовском районе Луганской области уничтожили казарму с оккупантами. Потери составили не менее 60 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, казарма находилась в населенном пункте Коржовое (бывшая Петровка).

В результате удара погибли до 60 оккупантов, среди них — не менее 10 офицеров, отметил Гайдай.

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Накануне Генштаб сообщал, что в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых кадыровцев.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

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