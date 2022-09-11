Оккупанты бегут из Казачьей Лопани Харьковской области, что в пяти километрах от российской границы — местные власти

11 сентября, 13:12
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Украинский флаг снова развевается в Казачьей Лопане (Фото:Дергачевский городской совет)

Украинский флаг снова развевается в Казачьей Лопане (Фото:Дергачевский городской совет)

Российские захватчики на фоне контрнаступления ВСУ бегут из Казачьей Лопани Дергачевского района Харьковской области, находящейся в пяти километрах от российско-украинской границы.

Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщил дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко.

«По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисты бегут на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба», — написал он в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/Zadorenko/posts/pfbid01455tghMMNNrMbAkAZXY4aWkZbBqfHbCvwDDCvcGVaS5b8SH7S8mCKUgHi8DeJR5l

В поселке уже развевается украинский флаг, сообщили в Дергачевском городском совете.

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В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и части Купянска. Также есть информация о деоккупации Изюма.

Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В целом, по словам главнокомандующего ВСУ, с начала сентября украинские военные освободили уже около трех тысяч квадратных километров украинской территории.

В Минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей спецоперации якобы «было решено» перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Белгородская область Российские военные Бегство Отступление Белгород Контрнаступление Дергачи Война России против Украины деоккупация

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