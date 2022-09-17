Обустроили пыточную, где подвергали истязаниям гражданских. В Казачьей Лопани провели осмотр помещения «народной милиции»

17 сентября, 17:40
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Осмотр подвального помещения, где пытали людей (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Осмотр подвального помещения, где пытали людей (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В субботу, 17 сентября, прокуроры провели осмотр в подвальном помещении так называемой народной милиции в освобожденном поселке Казачья Лопань Харьковской области, где во время оккупации российская армия пытала людей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

Руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области провело осмотр в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111−1 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Правоохранители установили, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили пыточную, где подвергали истязаниям гражданских. В ходе осмотра изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции.

В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в поселке Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Харьковская область Пытки Офис генерального прокурора Война России против Украины

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