«ССО кошмарят врага». Российские военкоры воют об украинском десанте на левом берегу Херсонской области — Хлань 9 августа, 10:37 Карта «горячих точек» на пожарной карте NASA, наложенная на карты контроля местности от ISW (Фото:ISW)

Украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе, сообщает американский Институт изучения войны.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Radio NV рассказал, что ему об этом известно, по состоянию на утро 9 августа.

«Согласно сообщениям американского Института изучения войны, на семи военных катерах ВСУ высадились возле Казачьих Лагерей. Казачьи Лагери — это населенный пункт, который находится посередине между Новой Каховкой и Олешками. <...> Об этом воют российские военкоры. Пишут о том, что наши обошли Казачьи Лагери и начали продвигаться вглубь», — отметил Хлань.

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Однако он отмечает, что официального подтверждения этой информации от украинского Генштаба пока нет.

«Мы можем сказать только одно: Силы специальных операций постоянно работают, постоянно кошмарят врага, в частности на левом берегу. И здесь не принципиальна позиция, где именно это находится. Главное, что такие удары по оккупантам, вылазки на левый берег — это мощное сдерживание значительной части военных в районе оккупированной Херсонщины, и оттягивание переброски основных сил на запорожское направление, где как раз и идут сейчас горячие бои», — добавил Хлань.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.