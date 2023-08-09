Не фантастика, а реальность. Что доказали ВСУ, сумев захватить плацдарм у Казачьих Лагерей на левом берегу Херсонской области — Яковина 9 августа, 15:35 Украинский военнослужащий заряжает магазин своего оружия (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Новая резонансная операция ВСУ с высадкой десанта возле села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области будет иметь эффект даже в том случае, если сейчас украинским войскам не удастся закрепиться на этом участке.

В этом убежден обозреватель NV Иван Яковина, который в своем новом видеоблоге анализирует события вокруг Казачьих Лагерей. По итогам 8 августа Институт изучения войны сообщил со ссылкой на данные российских военкоров, что войскам ВСУ удалось воспользоваться ослаблением российской обороны в этом районе, высадить десант возле села и прорвать оборону оккупантов на 800 м, хотя текущие позиции украинских сил остаются неясными.

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«Даже если сейчас не получится удержать эту полоску земли у этого села Казачьи Лагеря, то положительный эффект все равно будет, поскольку россиянам придется оттягивать туда крайне дефицитные ресурсы и резервы с других направлений. Это означает, что на других направлениях для вооруженных сил Украины ситуация будет хотя бы немножко легче», — полагает Яковина. Он предполагает, что этот плацдарм «будет не последним и не единственным в своем роде».

Обозреватель NV констатирует, что сейчас «российское командование бросит туда [в район Казачьих Лагерей] абсолютно все, что есть, будет бомбить, обстреливать изо всех сил, […] чтобы уничтожить этот плацдарм, скинуть его в реку». «Может так получиться, что украинским солдатам придется отступить. Но тут важное „но“: мы уже увидели, что операция такого рода возможна, она вполне по силам ВСУ. Захват плацдарма на левом берегу Днепра — это не фантастика, это реальность. Это можно осуществить», — подчеркивает Иван Яковина еще один эффект реализованного прорыва на левый берег Днепра.

Он также обращает внимание на пост «анонимного российского военного эксперта, который скрывается под ником Atomic Cherry». «Этот пост старый. Он опубликован еще в январе. Тогда он привлек мое внимание, поскольку очень уж необычные, не ортодоксальные мысли в нем были высказаны по поводу тогдашней текущей ситуации и, соответственно, прогнозы были даны странноватые. Главная мысль там была следующей: в Украине выгоднее всего наступать в рамках весенне-летнего наступления именно в Херсонской области, форсируя реку Днепр, а вовсе не в Приазовье на направлении Бердянск и Мелитополь», — отмечает Яковина.

Он отмечает, что уже тогда даже в этом российском аккауние признавали, что «такое решение (создание плацдарма на левом берегу Днепра) при всех сложностях создания такого плацдарма, несет в себе огромные оперативные выгоды от предполагаемой зоны развертывания, (то есть, от тех же Казачьих лагерей) до Армянска лежит дистанция всего 85 километров». Гипотетически эту дистанцию механизированные части могут преодолеть всего за двое суток «без потери контроля за собственной тыловой зоной и без отрыва от логистических подразделений», цитирует Яковина автора поста, который еще ранее указывал на подобные риски для российских оккупантов на юге Украины.

«Теперь его [плацдарм], конечно, нужно защитить, укрепить, расширить. Как говорится, артиллерия и HIMARS в помощь. Надеюсь, они сумеют посодействовать в реализации этой задачи», — отмечает Яковина.

