Первая Пасха 2023. Где и когда смотреть трансляции католических богослужений

8 апреля, 00:41
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Площадь Святого Петра в Ватикане (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Площадь Святого Петра в Ватикане (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

По григорианскому календарю христиане отмечают Воскресение Христово в это воскресенье, 9 апреля.

Следить за службой Божьей в Ватикане и Киеве можно будет в режиме онлайн.

Так, Пасхальное ночное бдение (Вигилию) под руководством Папы Римского Франциска с комментарием на украинском языке покажет канал EWTN Ukraine. Начало — 8 апреля в 20:30.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=lRSYQi4xF2o

9 апреля в 10:55 начнется трансляция утренней мессы из Ватикана.

А в 12:50 9 апреля Франциск произнесет пасхальное благословение Urbi et Orbi (граду и миру) с центрального балкона базилики Святого Петра.

Смотреть в прямом эфире трансляции из Ватикана можно также на YouTube-канале Vatican News.

https://www.youtube.com/watch?v=84r6QP-uQCQ
https://www.youtube.com/watch?v=E1W1oC7saqw

8 апреля в 19:00 EWTN Ukraine будет транслировать Пасхальную Вигилию из римско-католического кафедрального собора св. Александра в Киеве.

https://www.youtube.com/watch?v=tXGUCrTgv24

Резурекционная святая месса и пасхальная процессия 9 апреля в этом храме начнется в 07:30.

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Протестанты и православная церковь Финляндии, использующие в церковном календаре григорианское исчисление, также будут отмечать Воскресение Христово 9 апреля.

Поместные православные церкви, использующие юлианский и новоюлианский календарь, в том числе ПЦУ, будут праздновать 16 апреля. На эту же дату приходится Пасха и для украинских греко-католиков.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Ватикан Прямая трансляция Католическая церковь Пасха 2023

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