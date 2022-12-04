Защитницу Азовстали Пташку затравили в Сети после ордена от Зеленского. В НАУ будут расследовать комментарий замдекана 4 декабря, 20:02 Владимир Зеленский вручил защитнице Азовстали Катерине Полищук орден За мужество ІІІ степени (Фото:Офис президента)

Парамедика-добровольца, бывшую пленную Катерину Полищук (позывной Пташка), которая до последнего защищала Азовсталь, начали травить в соцсетях под постом о вручении ей президентом Украины государственной награды. Один из таких комментариев был написан замдекана Национального авиационного университета, но она это отрицает и говорит о «взломе».



2 декабря президент Владимир Зеленский наградил освобожденных из плена защитников и защитниц Украины. В частности, орден За мужество III степени получила Катерина Полищук.

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В одном из постов в Facebook она заявила, что посвящает награду погибшим побратимам, и поблагодарила президента за его лидерство во время полномасштабной войны.

«Уважаю и всем сердцем поддерживаю нашего президента и пересмотрела о нем мнение после начала полномасштабного вторжения. Это настоящий лидер и руководитель. Не все решения понятны широким массам, однако путь к победе стремительный и упорный», — написала защитница.

Однако в комментариях ее начали критиковать и травить, оставляя комментарии такие как «деньги не пахнут» и называя «запроданкой» (скриншоты есть здесь).

Волну возмущений в соцсетях вызвала реплика замдекана факультета международных отношений Национального авиационного университета (НАУ), доктора философии Ирины Лесь, которая насмехнулась над пребыванием Катерины Полищук в плену и добавила: «Плюснула килограмм 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала».

Позже в Интернете появился скриншот, где от имени Ирины Лесь написано, что ее аккаунты «взломали и написали негативный отклик в сторону освобожденных защитниц» и на самом деле она их «уважает». Сейчас аккаунт Ирины Лесь в Facebook найти нельзя (вероятно, удален). Скриншот ее комментария остался у координатора военного направления благотворительного Фонда Сергея Притулы Романа Синицына.

Фото: Скриншот со страницы Ирины Лесь/Facebook

В воскресенье, 4 декабря, Катерина Полищук заявила, что такая реакция некоторых комментаторов была для нее ожидаемой и поблагодарила тысячи людей, которые ее поддержали.

«Чужие не сломали и своим не дам. Я ждала такой ситуации, потому что идеальный образ меня рисовал каждый и черты этого идеала были у каждого свои. А тут оказывается у меня и мнение свое есть, и человеком без позиции меня не назовешь, и еще и огрызаюсь, а не молча камни спиной ловлю[…] Продолжаю становиться еще более стальной; закаливаюсь и строю план дальнейшей дипломатической и медийной работы для освобождения наших ребят», — написала она.

Также в соцсетях начали требовать реакции от НАУ и призвали уволить замдекана. Позже в учебном заведении заявили, что администрация университета создала комиссию для проведения собственного расследования из-за высказываний Ирины Лесь и выясняет, «действительно ли замдекана является автором сообщений». Она свою причастность отрицает.

«Администрация университета осуждает любые проявления неуважения к героям и защитникам Украины. Поэтому в случае доведения причастности Лесь Ирины к оскорблениям в адрес Катерины Полищук, будут инициированы процедуры привлечения ее к ответственности и/или увольнению», — заявили в НАУ.