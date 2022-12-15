Дрон оккупантов пытался атаковать катер украинских пограничников в Николаевской области 15 декабря, 12:39 Вражеский беспилотник удалось сбить (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Беспилотник российских оккупантов пытался атаковать катер украинских пограничников в Николаевской области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в Facebook.

Морские пограничники уточнили, что попытки вражеского дрона осуществить атаку не увенчались успехом. Беспилотник был обезврежен меткой стрельбой экипажа.

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Другие детали не разглашаются.

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