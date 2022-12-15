Дрон оккупантов пытался атаковать катер украинских пограничников в Николаевской области
Вражеский беспилотник удалось сбить (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)
Беспилотник российских оккупантов пытался атаковать катер украинских пограничников в Николаевской области.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в Facebook.
Морские пограничники уточнили, что попытки вражеского дрона осуществить атаку не увенчались успехом. Беспилотник был обезврежен меткой стрельбой экипажа.
Другие детали не разглашаются.
Россия активно использует дроны-камикадзе иранского производства для атак на украинские города.
Рано утром 14 декабря Киев атаковали дроны-камикадзе иранского производства. Силам украинской ПВО удалось сбить все 13 вражеских беспилотников, которые направлялись на украинскую столицу.