Дрон оккупантов пытался атаковать катер украинских пограничников в Николаевской области

15 декабря, 12:39
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Вражеский беспилотник удалось сбить (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Вражеский беспилотник удалось сбить (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Беспилотник российских оккупантов пытался атаковать катер украинских пограничников в Николаевской области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в Facebook.

Морские пограничники уточнили, что попытки вражеского дрона осуществить атаку не увенчались успехом. Беспилотник был обезврежен меткой стрельбой экипажа.

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Другие детали не разглашаются.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0rq6Pic5CkBaP1VZ5FE1MTEFbtqAi87MjfM3EdWjkpBh7uWgx1eyeZoPS1Fmz9fWYl

Россия активно использует дроны-камикадзе иранского производства для атак на украинские города.

Рано утром 14 декабря Киев атаковали дроны-камикадзе иранского производства. Силам украинской ПВО удалось сбить все 13 вражеских беспилотников, которые направлялись на украинскую столицу.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаевская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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