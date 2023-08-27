«Небо не прощает никаких ошибок». Украинские пилоты часто вдвое моложе самолетов — интервью с Игнатом об авиакатастрофе на Житомирщине 27 августа, 15:37 NV Премиум По факту авиакатастрофы в Житомирской области открыто уголовное производство (Фото:Телеграм-канал Офиса Генерального прокурора)

25 августа в небе Житомирской области столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов Л-39. В авиакатастрофе погибли трое летчиков: майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин, а также капитан Андрей Пильщиков с позывным Джус.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире Radio NV рассказал все подробности трагедии.

— Произошла катастрофа во время тренировочного полета Воздушных сил на Житомирщине. Можете рассказать, кого Украина потеряла?

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— [26 августа] был подтвержден факт. Есть процедура, есть следственные действия. У нас вообще война в стране. Есть определенные информационные риски. А также есть морально-этические нормы, которых надо придерживаться, — [не сообщать в целом] до сообщения родных и близких. Именно поэтому информация сразу не обнародуется. Это общепринятые нормы [коммуникации] всего цивилизованного мира.

Таким образом, когда следователи завершили работу на месте, когда были оповещены родные, так, чтобы для них это не было стрессом, есть тоже процедура их оповещения… Стресс в любом случае будет, но все же нужна моральная и психологическая поддержка.

Установлен факт столкновения двух самолетов L-39 во время выполнения боевого задания. Один самолет пилотировал один пилот майор Минка; другой — майор [Проказин] вместе с Джусом, известным украинским пилотом. Во время боевого задания, которое было определено руководящим составом части, два самолета эти столкнулись.

Имеем, к сожалению, такую авиакатастрофу. Не событие, потому что когда гибнут люди, это именно катастрофа.