Катастрофа двух Ми-8 под Краматорском. В Полтавской области прощаются с шестью погибшими военными — в бригаде назвали их имена 1 сентября, 13:25 В Полтавской области прощаются с экипажами двух Ми-8, которые разбились под Краматорском (Фото:Суспільне Полтава)

В Полтавской области в пятницу, 1 сентября, проходит прощание с экипажами двух вертолетов Ми-8, которые разбились в Краматорском районе Донецкой области. Всего погибли шесть бойцов.



Об этом сообщают Укринформ и Суспільне.

Спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского Евгений Ракита назвал имена погибших — это четыре пилота и двое бортовых техников:

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командир вертолета, полковник Виктор Опанасюк;

старший бортовой техник, капитан Юрий Анисимов;

летчик-штурман, старший лейтенант Валентин Воробец;

бортовой техник, капитан Евгений Кысиль;

штурман звена, старший лейтенант Иван Яровой;



командир звена, капитан Владислав Рымарь.

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По данным воинской части, все погибшие имеют значительный опыт и боевые награды, пишет Укринформ.



Панихиду по погибшим защитникам начали около 10:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ, котоый в селе Горбановка Щербановской общины. Туда пришли родные, знакомые и побратимы бойцов. Гробы накрыли украинскими флагами.

Катастрофа двух Ми-8 в Донецкой области — что известно

29 августа в Краматорском районе разбились два украинских вертолета Ми-8. Спикер 18-й бригады армейской авиации Евгений Ракита сообщил о гибели шестерых военных во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении.

В ВСУ рассказали, что есть данные, что в это время российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку — это делают для того, чтобы обезопасить себя от вероятного поражения.

ГБР начало расследование. Там заявили, что изучат техническое состояние вертолетов и соблюдение правил подготовки к полетам, версию диверсии или поражения вертолетов россиянами.

Предварительная квалификация — нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

