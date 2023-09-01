Катастрофа двух Ми-8 под Краматорском. В Полтавской области прощаются с шестью погибшими военными — в бригаде назвали их имена
В Полтавской области прощаются с экипажами двух Ми-8, которые разбились под Краматорском (Фото:Суспільне Полтава)
В Полтавской области в пятницу, 1 сентября, проходит прощание с экипажами двух вертолетов Ми-8, которые разбились в Краматорском районе Донецкой области. Всего погибли шесть бойцов.
Об этом сообщают Укринформ и Суспільне.
Спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского Евгений Ракита назвал имена погибших — это четыре пилота и двое бортовых техников:
- командир вертолета, полковник Виктор Опанасюк;
- старший бортовой техник, капитан Юрий Анисимов;
- летчик-штурман, старший лейтенант Валентин Воробец;
- бортовой техник, капитан Евгений Кысиль;
- штурман звена, старший лейтенант Иван Яровой;
- командир звена, капитан Владислав Рымарь.
По данным воинской части, все погибшие имеют значительный опыт и боевые награды, пишет Укринформ.
Панихиду по погибшим защитникам начали около 10:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ, котоый в селе Горбановка Щербановской общины. Туда пришли родные, знакомые и побратимы бойцов. Гробы накрыли украинскими флагами.
Катастрофа двух Ми-8 в Донецкой области — что известно
29 августа в Краматорском районе разбились два украинских вертолета Ми-8. Спикер 18-й бригады армейской авиации Евгений Ракита сообщил о гибели шестерых военных во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении.
В ВСУ рассказали, что есть данные, что в это время российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку — это делают для того, чтобы обезопасить себя от вероятного поражения.
ГБР начало расследование. Там заявили, что изучат техническое состояние вертолетов и соблюдение правил подготовки к полетам, версию диверсии или поражения вертолетов россиянами.
Предварительная квалификация — нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).