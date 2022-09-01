Kasta запустила бесплатную доставку в отделение Новой почты и Укрпочты по условию подписки на Kasta Black 1 сентября, 15:58 Новости компаний Каста

С 1 сентября модный маркетплейс Kasta запустил новые условия клубной подписки Kasta Black. Теперь доставка товаров при оплате картой и со склада Kasta любой курьерской службой, доступной на сайте, бесплатная.

С 24 февраля, в условиях войны, многие клиенты Kasta сменили место жительства или находятся в поисках нового жилья. Часто, выезжая с минимальным количеством критических вещей, они нуждаются в полном обновлении гардероба себе и детям, товарах ежедневного потребления для того, чтобы восстановить более-менее комфортную жизнь на новом месте.

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Чтобы помочь, улучшить клиентский опыт и сделать шопинг одинаково выгодным для клиентов в больших, малых городах и селах Украины, Kasta существенно изменила условия для владельцев Kasta Black.

Обновленный Kasta Black с 1 сентября.

С 1 сентября Kasta оставила предварительные условия, но принципиально улучшила условия доставки.

Теперь подписка Black дает следующие преимущества:

бесплатная доставка во все отделения Новой Почты;

бесплатная доставка во все отделения Укрпочты;

бесплатная доставка в 290 партнерских отделений Kasta Post+Укрпочта с примерочными и бесплатным возвратом товара, если не подошло;

3% процента кэшбека по каждому заказу на Kasta — эти средства можно использовать на следующую покупку или вывести на карту.

Бесплатная доставка и повышенный кэшбек Black действует на товары со склада Kasta при предоплате картой. Заказы со склада отправляются в день заказа и доставляются очень быстро.

Стоимость подписки Kasta Black составляет 69 грн/месяц и 299 грн/год (на 67% выгоднее, чем покупать ежемесячно).

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