Зеленский остро ответил на вопрос «моральности» предоставления Украине кассетных боеприпасов 18 июля, 22:24 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Россия использовала кассетные боеприпасы, начиная с 2014 года, и Украина с начала вооруженной агрессии РФ призывала мир давить на оккупантов из-за этого, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским СМИ.

Во время интервью Зеленского спросили о том насколько «морально оправдано» решение США относительно того, чтобы передать Украине кассетные боеприпасы.

Глава государства ответил, что Украина получила кассетные боеприпасы только в 2023 году, а именно после девяти лет после начала войны России против Украины. Зеленский отметил, что Россия в течение этого периода использовала различное запрещенное оружие, включая кассетные боеприпасы.

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«Девять лет назад Украина начала говорить, что нам нужна помощь. Первой была просьба к миру давить на Россию и запретить использование кластерных боеприпасов против нашего населения. Прошло девять лет. Они как использовали, так и используют. Это не достаточное испытание? Имеет ли право Украина защищаться?» — подчеркнул Зеленский.

Президент отказался прибегать к обсуждению того, кто как относится к тому, что Силы обороны Украины получили данные боеприпасы.

Он также добавил, что пока нет доказательств, что Украина использует данное оружие на территории России. В то же время Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина будет использовать кассетные боеприпасы против российских оккупантов.

«Да, на поле боя, теперь против врага, на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо», — сказал глава государства.

7 июля Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, который включает кассетные боеприпасы. В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление — в США заканчивались снаряды для артиллерии украинских Сил обороны.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще не применяла их.

Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. Они распадаются на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу.

Именно поэтому существует международный договор 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.