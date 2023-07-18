ВСУ скоро начнут использовать кассетные боеприпасы, гаубицы M777 уже на позициях возле Бахмута — СМИ 18 июля, 15:00 Гаубица M777 и украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию «в течение нескольких дней». Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает BBC.



Разговор с ним вещатель опубликовал во вторник, 18 июля.

Журналисты говорят, что видели американские гаубицы М777 «на позициях вокруг Бахмута», которые, по их словам, будут стрелять этими боеприпасами.

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Сырский говорит, что полное освобождение города будет иметь не только символическое значение, но и стратегическое, поскольку Бахмут — «ворота к другим ключевым городам региона».

По мнению командира 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина, который также пообщался с BBC, «кассетные бомбы не решат все проблемы на поле боя».

«[Они нужны для того], чтобы нанести максимальный урон вражеской пехоте. Чем больше пехотинцев погибнет здесь, тем больше их родственники в России будут спрашивать свое правительство «за что?» — сказал он.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, однако еще не использовала их. По его словам, такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. В тот же день Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину.

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В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины отметили, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.