США объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов в пятницу — Reuters 6 июля, 20:59 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

США планируют отправить кассетные боеприпасы в Украину, чтобы помочь ей в защите от полномасштабной российской агрессии. Соответствующий пакет помощи могут объявить в пятницу, 7 июля, пишет Reuters, ссылаясь на официальных лиц США.

Двое американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, сообщили, что пакет оборонной помощи, который включает кассетные боеприпасы, выпущенные 155-миллиметровой гаубицей, будет объявлен в пятницу, 7 июля.



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Белый дом заявил, что отправка кассетных боеприпасов в Украину «активно рассматривается», но пока официального ее не подтвердил.

6 июля организация Human Rights Watch призвала страну-агрессора России, а также Украину «прекратить использование кассетных боеприпасов», а также призвала США не поставлять это оружие. В отчете группа заявила, что эти боеприпасы использовали якобы не только российские оккупанты, но и Силы обороны Украины, что привело к смерти украинских мирных жителей.

В МИД Украины ранее отмечали, что Украина полностью выполняет международные обязательства на фоне военных преступлений российских оккупантов и совершения ими преступлений против человечности и геноцида украинского народа.

По словам анонимного собеседника, для отправки кассетных боеприпасов в Украину президенту США Джо Байдену нужно будет подписать разрешительный документ, подобный тому, что был подписан для экспорта технологии кассетных боеприпасов в Южную Корею в 2021 году.

В пакете помощи, стоимость которого, как ожидается, будет значительно превышать 500 миллионов долларов, предполагается, что Украине могут предоставить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker, сказал один из чиновников.

Неназванные чиновники отметили, что пакет помощи еще находится в процессе совершенствования и может подлежать изменениям. Его финансирование предполагается с помощью Presidential Drawdown Authority (PDA), что позволяет президенту передавать помощь и услуги из арсеналов США без одобрения Конгресса в чрезвычайных ситуациях. Материалы будут поставляться из избыточных запасов США.

Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США уже на этой неделе могут принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.