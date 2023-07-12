Только по военным целям. Зеленский рассказал, как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы 12 июля, 15:14 Зеленский заявил, что использование кассетных боеприпасов будут контролировать (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы по военным целям на оккупированных территориях страны.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с генсеком НАО Йенсом Столтенбергом на полях саммита Альянса в Вильнюсе.

«Россия постоянно применяет кластерные снаряды на нашей местности. Сражается исключительно на нашей земле, убивает наших людей. Использует долгие годы кластерные снаряды, постоянно. Ту помощь, которую мы можем получить от США относительно кластерных снарядов, это на использование сугубо по военным целям, сугубо на временно оккупированных территориях Украины», — заверил он.

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Зеленский добавил, что кассетные боеприпасы будут использоваться абсолютно контролируемо.

«Нигде больше применяться не будет. Должна быть справедливость. Смотрите: нет справедливости в том, что агрессор оккупировал нас и девять лет оккупирует части наших территорий и убивает наших людей», — резюмировал украинский президент.

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменят», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.