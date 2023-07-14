«Приходит час расплаты». В ВСУ отреагировали на передачу Украине кассетных боеприпасов 14 июля, 10:17 Пентагон уже подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

У ВСУ появляется возможность адекватно отвечать на применение Россией кассетных боеприпасов в боях против Украины.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами.

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«Это для них обычная практика. Начиная с войны против Ичкерии, в Сирии, с начала гибридной войны 2014 года и затем полномасштабного вторжения в 2022 году», — отметил представитель ВСУ.

Череватый добавил, что теперь настало время расплаты.

«Прежде всего они бьют ими из таких реактивных систем залпового огня как Смерч и Ураган. Они бьют по нашим позициям и мирным городам кассетными боеприпасами. Поэтому на все приходит время расплаты. Благодаря нашим партнерам и у нас появится возможность адекватно им отвечать», — резюмировал он.

Кассетные боеприпасы уже в Украине: что известно

7 июля США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Как пояснил президент США Джо Байден на такой шаг Вашингтон пошел из-за нехватки снарядов у украинской армии. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан уточнял, что это временное решение, пока производство обычных боеприпасов выйдет на достаточный уровень.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, однако еще не использовала их. По его словам, такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя.

В тот же день Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину.



Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставки такого вооружения помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверял, что Альянс не влияет на решение отдельных стран относительно поставок таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только по военным целям на оккупированных территориях страны.