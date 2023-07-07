«Изменят игру». Какими бывают кассетные боеприпасы и как их могут использовать ВСУ — интервью с Катковым из Defense Express 7 июля, 16:09 NV Премиум Кассетный боеприпас CBU-105 (Фото:U.S. Department of Defense)

— Давайте начнем с передачи Украине кассетных боеприпасов. Впервые мы с вами об этом говорили в эфире еще месяцев девять назад, потому что тогда появился этот запрос от Украины. И тогда основной преградой вы называли законодательные ограничения, которые существуют в Соединенных Штатах Америки. Что может измениться сейчас? Почему решение таки принято? Можете объяснить?

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— Да. Мы опираемся на то, что несколько западных СМИ, довольно авторитетных, со ссылкой на свои собственные источники в Вашингтоне, сообщают, что решение будет принято, отмечая, что именно кассетные боеприпасы. Без указания типа.

Надо отметить, что существуют разные типы кассетных боеприпасов. Есть артиллерийские боеприпасы, есть боеприпасы в кассетном исполнении для, например, систем HIMARS. Есть кассетное снаряжение для, например, ATACMS. Есть авиационные бомбы. И все это кассетные боеприпасы.

И, действительно, в США существует запрет от 2011 года, который запрещает экспорт и даже предоставление военной помощи с помощью кассетных боеприпасов с уровнем отказа более 1%.

Несмотря на то, что там даже есть определенная оговорка.

