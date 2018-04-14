"Каскадерская авария" на Подоле: автомобиль влетел в остановку и два дерева

В Подольском районе Киева произошла авария - автомобиль КИА вылетел на тротуар, врезался в остановку и сбил два дерева, сообщают Стражи Эспрессо.
ДТП произошло на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки. Сообщается, что водитель превысил скорость, не справился с управлением при выходе из поворота, и автомобиль занесло на трамвайных путях.
Машина вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта. Субботним утром на остановке людей не было, поэтому обошлось без жертв среди пешеходов. Потом автомобиль подлетел в воздух и врезался левым боком в дерево, в результате чего практически отлетели задние колеса. После этого машина пролетела еще около пяти метров и врезалась в другое дерево.
Водитель с пассажиром сами выбрались из разбитой машины и покинули место аварии.
Свидетели "каскадерской аварии" сообщили полицейским их приметы, и вскоре водителя задержали. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести и признаками алкогольного опьянения.
По данным издания, за рулем автомобиля находился 24-летний студент из Львовской области, который учится в КПИ.
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