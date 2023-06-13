Днепр отбросил оккупантов на 10 км. ISW оценил изменение фронта после уничтожения Каховской ГЭС: россияне потеряли почти 380 кв. км зоны контроля 13 июня, 11:28 Затопление российских позиций напротив Херсона, где города Олешки и Голая Пристань были основными локациями оккупантов (Фото:Скриншот интерактивной карты ISW)

Уничтожение дамбы Каховской ГЭС существенно изменило географию и рельеф Херсонского участка фронта на юге Украины. В некоторых районах левобережной Херсонской области воды Днепра отбросили российские войска на 10 км, а в целом оккупанты потеряли контроль над территорией, площадь которой достигает почти 380 кв. км.

Такие данные приведены в интерактивной карте, которую обнародовал Институт изучения войны, оценив последствия наводнения после уничтожения Каховской ГЭС.

Карта показывает, как затопление повлияло на контроль российских войск над захваченной территорией на левом берегу Днепра в период между 5 июня (до разрушения дамбы) по 9 июня.

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Составив эту сравнительную карту с помощью специалистов Jack London Geospatial Fund, аналитики ISW пришли к выводу, что затопление лишило оккупантов ранее занимаемых позиций по меньшей мере в 12 населенных пунктах на левом берегу Днепра. В некоторых районах подтопление отбросило российские войска на 10 километров.

Кроме того, наводнение разрушило немало российских полевых укреплений на первой линии обороны, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак. В частности стремительное подтопление, вероятно, заставило отступить российский персонал и военную технику из основных российских пунктов концентрации в Олешках и Голой Пристани.

Российские войска ранее использовали эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на западном (правом)берегу Херсона. По состоянию на 9 июня российские войска потеряли контроль над примерно 375 квадратными километрами территории на левом берегу Днепра из-за затопления, констатируют эксперты ISW.

В то же время они пока воздерживаются от прогнозов относительно того, как эти изменения местности повлияют на маневренную войну на юге Украины.

Институт изучения войны оценил масштабы затопления на основе анализа коммерчески доступных изображений, сделанных в ближнем инфракрасном диапазоне. Эта карта анализирует паводковые воды включая различные уровни подтопления: то есть не все объекты в пределах визуализированного масштаба затопления полностью погружены в воду.

Полная интерактивная карта доступна по ссылке.

Общая картина затопления российских позиций от Каховской ГЭС до устья Днепра

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Инфографика: ISW

Локации затопленных российских позиций в районе Херсона

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Инфографика: ISW