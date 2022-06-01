Как Австрия и Швейцария вместе. Пост с площадью оккупированной территории Украины по сравнению с другими странами набрал 10 тысяч репостов 1 июня, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Украинец Алексей Бокоч опубликовал на своей странице в Facebook пост с иллюстрациями в виде карты, на короторой обозначена оккупированная РФ территория Украины, и карт других стран с обведенной аналогичной по площади территорией.

С вечера 29 мая пост собрал 10 тысяч репостов и 2,5 тысячи лайков.

Общая площадь оккупированной территории, указанная на карте Бокача — 123229,33 квадратных километра или около 20% территории Украины в международно признанных границах, которая составляет 603549 квадратных километров. Как именно он ее посчитал, не уточняется.

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На опубликованных картах видно, что эта территория сравнима с большей частью Италии, Чехией и Словакией, либо Австрией и Швейцарией вместе взятых, половиной Великобритании или Германии, или Словенией, Хорватией и Боснией и Герцеговиной вместе.

Свой пост Бокач прокомментировал на английском.

«Для моих европейских друзей! Просто имейте в виду эту область Украины, оккупированную Россией, когда слушаете заявления своих политиков», — говорится в этом комментарии.

Такие же карты опубликовала на своей странице в Instagram пользовательница Елена Архипчук, сославшись на публикацию Бокача. Они набрали больше, 16,6 тысячи лайков к моменту написания этой статьи.

Архипчук на английском призвала помнить, что это не просто захваченная часть земли — «там живут люди, которые полжизни проработали, строили/покупали свои дома. А теперь они в заложниках у российских оккупантов».

«Россия хочет стереть украинскую нацию с лица земли. Подумайте об этом, когда соглашаетесь на убийство миллионов украинцев на оккупированных Россией территориях. (Если вы забыли, как Россия совершает геноцид украинского населения, погуглите „Буча“)», — добавила она.

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