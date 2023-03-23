Что известно о возможном наступлении РФ на новых направлениях и помогут ли России советские танки Т-54/55 — анализ ISW 23 марта, 09:20 Башня и орудие российского танка в районе Лимана Донецкой области, фото 20 марта 2023 (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Если Россия задействует на фронте устаревшие советские танки Т-54/55 вместо уничтоженных современных, это не поможет ей восстановить способность вести механизированную маневренную войну и может лишь увеличить уровень российских потерь.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.



Российские войска могут перекинуть в Украину расконсервированные танки Т-54/55, чтобы компенсировать значительные потери бронетехники. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска перебросили поезд с танками Т-54/55 из Приморского края в западные районы России, а в соцсетях предполагают, что далее они могут быть отправлены в Украину. В связи с этим ISW напоминает, что российские потери бронетехники ограничивают способность войск РФ вести эффективную механизированную маневренную войну в затормозившихся наступательных операциях России в Украине. Поэтому российские войска могут перебросить в Украину танки Т-54/55, снятые с долгосрочной консервации, чтобы усилить эти наступательные операции и подготовиться к вероятному механизированному контрнаступлению ВСУ.

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Аналитики ISW напоминают, что после Второй мировой войны СССР изготовил десятки тысяч танков Т-54/55. Из-за дефицита бронетехники российские военные, вероятно, могли обратиться к этим старым запасам, поскольку запчасти для ремонта таких танков доступны в большом количестве и стоят значительно дешевле. Однако танкам Т-54/55 не хватает броневых возможностей более современной бронетехники, и они изначально имели меньшее основное орудие, хотя российские военные, возможно, модернизировали некоторые машины, напоминают в Институте. Развертывание такой некачественной техники в попытке восстановить способность российской армии вести механизированную маневренную войну, вероятно, может привести к дальнейшей деградации живой силы РФ в Украине и еще большим потерям для россиян. ISW также скептически оценивает гипотезы о том, что благодаря танкам Т-54/55 РФ получит возможность истощить ресурсы украинской стороны, потому что, мол, эти танки дешевле, чем боеприпасы современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Но каждая потеря танка, как правило, означает и потерю его экипажа, к тому же неясно, насколько эти танки будут эффективны против украинской бронетехники, тогда как они вдобавок очень уязвимы для многих противотанковых систем, которые есть в Украине, напоминают в ISW. По оценкам нидерландской группы Oryx, по состоянию на 22 марта российские войска потеряли по меньшей мере (лишь визуально подтвержденные данные):

57 танков Т-90,

448 танков Т-80,

1025 танков Т-72,

53 танка Т-64,

73 танка Т-62.

Российская атака дронами и ракетами 21−22 марта по Украине, включая обстрел Запорожья, свидетельствует о том, что российские силы продолжают испытывать недостаток высокоточных ракет. Осенью 2022 года войска РФ вели более интенсивные и широкомасштабные удары во время своей ракетной кампании. В то время как сейчас оккупанты, возможно, ограничивают использование высокоточных боеприпасов для этих ударных кампаний или просто не имеют необходимых боеприпасов для их поддержания с предыдущими темпами и интенсивностью.

На фоне сообщений Запада о том, что российские войска могут пытаться развить наступление на новых направлениях фронта, ISW подтверждает замедление темпа наступательных операций РФ вокруг Бахмута. 21−22 марта российские войска незначительно продвинулись в южных районах города, а украинские войска осуществили контратаки на юго-западной и северо-западной его окрестностях. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские войска могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, на многих разных направлениях. А Министерство обороны Великобритании предположило, что оккупанты, возможно, теряют силу в районе Бахмута, поскольку военное руководство РФ передислоцирует подразделения на другие направления. Сейчас российские войска наращивают темпы наступательных действий вокруг Авдеевки с целью окружить ее. Не исключено, что они прилагают эти усилия за счет операций вокруг Бахмута и затормозившегося наступления в районе Угледара. В частности, в российских пабликах сообщалось о смене дислокации военнослужащих 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии РФ. Если это не дезинформация, то может указывать на то, что российские войска отдали приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар.

ISW продолжает считать, что медленное продвижение России может заставить украинские силы отойти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя оба варианта пока кажутся маловероятными. Российские войска также действительно могут начать или усилить наступательные операции на новых направлениях, однако эти операции, вероятно, почти не дадут ощутимых результатов, поскольку всеобщее российское весеннее наступление продолжает приближаться к кульминации, констатируют в ISW.

Битва за Бахмут: карта 23 марта 2022

Инфографика: ISW

Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ 22 марта заявил, что армия России намерена увеличить численность подразделений ПВО. Он наметил амбициозные планы: что в 2023 году российские войска планируют сформировать новую дивизию и бригаду противовоздушной обороны, зенитно-ракетную бригаду специального назначения, новый зенитно-ракетный полк с более совершенными системами С-350, новый полк военно-транспортной авиации, а также завершить модернизацию систем ПВО Москвы Он также утверждает, что с 24 февраля 2022 года российские летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов. Кроме того, Шойгу объявил о размещении противокорабельной ракетной системы на одном из Курильских островов, вероятно, передав сигнал Японии, что ей не стоит активнее поддерживать Украину.

В ответ на эти заявления аналитики ISW подчеркивают, что российские военные вряд ли могут создать такие силы даже в течение нескольких лет, не говоря уже о конце 2023 года. Российский военно-промышленный комплекс ранее отличался многолетними задержками в разработке передовых систем противовоздушной обороны — даже до введения строгих санкций и обострения ресурсных ограничений для России. Современные российские бригады и полки ПВО получили свои системы С-400 с опозданием на несколько лет. А систему С-500, которая должна была производиться с 2015 года, поставили на вооружение только в 2021-м — и то лишь в одно формирование войск противовоздушной обороны. Россия также отложила запланированную поставку второй батареи С-400 в Индию в 2022 году из-за ограничений, вызванных вторжением России в Украину. Поэтому планы формирования новых российских подразделений ПВО и авиации не увеличат боевую мощь России в Украине в этом году, констатируют эксперты Института.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские войска вели ограниченные атаки на линии Сватово-Кременной;



войска РФ добились незначительных территориальных завоеваний в пределах Бахмута и продолжили наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях, а также в окрестностях Донецка;

спикер ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы продолжают « зачистку полосы 20−30 км» на левом берегу Днепра, «чтобы обезопасить население правобережья от постоянных обстрелов», а также уничтожили вражеский состав боеприпасов врага на Кинбурнской косе;

зачистку полосы 20−30 км» на левом берегу Днепра, «чтобы обезопасить население правобережья от постоянных обстрелов», а также уничтожили вражеский состав боеприпасов врага на Кинбурнской косе; Кремль продолжает кампании гибридного призыва резервистов и скрытой мобилизации для вербовки россиян на контрактную службу;



российские чиновники и оккупационная власти проталкивают изменения законодательства с целью дальнейшей легализации депортации украинских детей в Россию.

Карты боевых действий: бои на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях, на юге Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW