Армия РФ потеряла возможность воевать согласно своей доктрине, оккупанты намеренно преувеличивают «успехи» в районе Бахмута — ISW 30 ноября, 09:49 Украинский танкист в районе Бахмута, ноябрь 2022 года (на фото военнослужащий ВСУ на танке T80, который был захвачен у российских войск весной в Тростянце Сумской области) (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Заявления российской стороны и пропаганды РФ об «успехах» в районе Бахмута, судя по всему, являются преднамеренно преувеличенными. Тем временем российская армия, похоже, действительно потеряла возможность использовать батальонные тактические группы (БТГ) — свои «доктринальные» боевые порядки.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 29 ноября.



29 ноября российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута, однако маловероятно, что они продвигаются в том темпе, о котором заявляют российские «военкоры» и пропаганда. Cо ccылкой на данные геолокации ISW подтверждает незначительное продвижение войск РФ к юго-востоку от Бахмута, однако по-прежнему не может подтвердить большинство других заявленных успехов вокруг города, о чем в России заявляют с 27 ноября. Некоторые российские «военкоры» делали необоснованные заявления о том, что российские войска якобы прорвали линию обороны Украины к югу от Бахмута по трассе T0513 и продвинулись в сторону Часового Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных линий украинских наземных коммуникаций (GLOC), ведущих к Бахмуту. Однако такие утверждения вероятно, являются частью преднамеренной российской информационной операции и являются преждевременными, о чем аналитики Института заявляли и ранее. И хотя один из российских «военкоров» преждевременно назвал оперативное наступление россиян под Бахмутом «первой победой после взятия Северодонецка и Лисичанска», нет никаких доказательств того, что российские силы в настоящее время угрожают ключевым украинским логистическим путям в этом районе, «и ISW продолжает полагать, что в настоящее время Бахмуту не угрожает российское окружение» и быстро создать такую угрозу армия РФ не сможет.

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Российская армия активизировали наступательные операции к северо-востоку от Бахмута в районе Северска и Соледара — вероятно, пытаясь повысить боевой дух на фоне информационной волны о якобы «успехах» россиян в районе Бахмута. Генштаб Украины, однако, сообщил, что ВСУ отразили атаки вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Берестова, Белогоровки и Яколивки (все в пределах 35 км к северо-востоку от Бахмута).

Министерство обороны Великобритании сообщило, что за последние три месяца российские силы, вероятно, отказались от развертывания батальонных тактических группы (БТГ). Там полагают, что армия РФ не смогла успешно использовать такие боевые единицы в войне против Украины из-за относительно недостаточного количества пехоты, децентрализованного распределения артиллерии и ограничений в независимости принятия решений на ровне БТГ. Ранее аналитики ISW оценивали, что российские БТГ начиная с апреля существенно деградировали в ходе различных провальных или угасших российских наступлений, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. А более поздние попытки воссоздать боевую мощь БТГ не увенчались успехом.

С тех пор армия РФ, похоже, стягивает остатки боеспособных подразделений и новых военнослужащих (включая мобилизованных) в плохо обученные, оснащенные и организованные временные структуры с низким моральным духом и дисциплиной. Структура БТГ и то, как их формировали в армии РФ (разбивая доктринальные батальоны, полки и бригады) вероятно, лишило россиян возможности вернуться к доктринальным боевым порядкам своих вооруженных сил. Теперь же россиянам приходится полагаться на произвольные структуры, частично состоящие из мобилизованного персонала.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

ВСУ продолжают контрнаступательные операции в районе Сватово и Кременной; близ Сватово российские войска ведут оборону, а западнее Кременной пытаются продолжать ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции;

российские силы проводят атаки в районе Северска и Авдеевки, а также на западе Донецкой области;

войска РФ продолжали укреплять оборонительные позиции на востоке Херсонской области, в то время как украинские силы по-прежнему наносят удары по скоплениям российских войск на юге Украины;

для армии РФ остается актуальной проблема устаревшего оборудования и внутреннего дефицита кадров — но вопреки этому появляются признаки официальных шагов, свидетельствующих о вероятной второй волне мобилизации, «к которой Россия совершенно не готова», пишет ISW ( среди примеров таких действий Институт называет российский Киров, где военкомат выписал сотрудникам одного из местных предприятий повестки для « уточнения» военных билетов и документов до начала 2023 года);

пишет ISW среди примеров таких действий Институт называет российский Киров, где военкомат выписал сотрудникам одного из местных предприятий повестки для уточнения» военных билетов и документов до начала 2023 года); независимое расследование показало, что Россия могла переправить тысячи украинских заключенных из исправительных колоний на оккупированных территориях Украины в Россию после вывода войск с западного берега Херсонской области.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои под Бахмутом

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW