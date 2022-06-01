«Контрнаступления важнее обороны Северодонецка»: Украина грамотно экономит силы и расставляет приоритеты — карты боевых действий от ISW 1 июня, 08:53 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Относительно быстрое продвижение российских войск внутри Северодонецка свидетельствует о желании ВСУ сберечь силы и продуманной расстановке приоритетов украинского командования в оборонительных и контрнаступательных действиях.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Такую оценку дает американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке о ситуации на фронтах в Украине за 31 мая.



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«Грамотная расстановка Украиной приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытеснила россиян почти за пределы досягаемости артиллерией Харькова и остановила наступление российских сил из Изюма — оба эти достижения являются более важными, чем оборона Северодонецка», — подчеркивают эксперты ISW.

Они также отмечают, что руководству Украины «приходится делать невероятно трудные выборы в этой войне, и в целом их делают правильно — по крайней мере, на уровне стратегических приоритетов, а также в том, что касается темпов, масштабов и амбициозности контрнаступлений» ВСУ.

«Вот почему Украина все еще имеет хорошие шансы остановить, а затем свести на нет те завоевания, которых в настоящее время добивается Россия», — резюмируют аналитики ISW. Они полагают, что командование ВСУ приняло осознанное решение «не выделять больше ресурсов на оборону Северодонецка и уйти из него» и называют такой шаг «стратегически обоснованным, хотя и болезненным».

При этом концентрация Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса в целом «продолжает создавать уязвимые места для России в жизненно важной Херсонской области, где продолжается контрнаступление украинских сил», поясняют эксперты ISW. Они напоминают, что Херсон — критический регион, потому что это единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра. «Если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсоне, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно начать вторжение в будущем», — отмечают аналитики.



Другие главные выводы ISW итогам 31 мая:



силы россиян все больше сосредотачиваются на наступлении на Славянск с юго-восточной стороны от Изюма и западнее Лимана;

российские войска продвигаются в пределах Северодонецка и вокруг города;

войска РФ, вероятно, надеются наступать на Лисичанск со стороны Тошковки, чтобы избежать боя через реку Северский Донец со стороны Северодонецка;

группировка российских подразделений в Херсонской области, «вероятно, ощущает давление ограниченного украинского контрнаступления на северо-западе Херсонской области» — тем более, что большая часть сил России в настоящее время сосредоточена на захвате Северодонецка.

Карта боевых действий в Украине: битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои на юге Харьковской и в Луганской области — карта

Инфографика: ISW

Бои за Северодонецк — карта

Инфографика: ISW

Бои под Харьковом — карта

Инфографика: ISW

Контрнаступление ВСУ: бои в Херсонской и Николаевской областях — карта

Инфографика: ISW

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