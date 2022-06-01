«Контрнаступления важнее обороны Северодонецка»: Украина грамотно экономит силы и расставляет приоритеты — карты боевых действий от ISW

1 июня, 08:53
Цей матеріал також доступний українською
Украинский военный на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Относительно быстрое продвижение российских войск внутри Северодонецка свидетельствует о желании ВСУ сберечь силы и продуманной расстановке приоритетов украинского командования в оборонительных и контрнаступательных действиях.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Такую оценку дает американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке о ситуации на фронтах в Украине за 31 мая.

Видео дня

«Грамотная расстановка Украиной приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытеснила россиян почти за пределы досягаемости артиллерией Харькова и остановила наступление российских сил из Изюма — оба эти достижения являются более важными, чем оборона Северодонецка», — подчеркивают эксперты ISW.

Они также отмечают, что руководству Украины «приходится делать невероятно трудные выборы в этой войне, и в целом их делают правильно — по крайней мере, на уровне стратегических приоритетов, а также в том, что касается темпов, масштабов и амбициозности контрнаступлений» ВСУ.

Читайте также:

По словам Гайдая, ситуация вокруг Северодонецка остается крайне напряженной (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com) Глава Луганской ОВА допустил, что украинские войска могут оставить Северодонецк

«Вот почему Украина все еще имеет хорошие шансы остановить, а затем свести на нет те завоевания, которых в настоящее время добивается Россия», — резюмируют аналитики ISW. Они полагают, что командование ВСУ приняло осознанное решение «не выделять больше ресурсов на оборону Северодонецка и уйти из него» и называют такой шаг «стратегически обоснованным, хотя и болезненным».

При этом концентрация Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса в целом «продолжает создавать уязвимые места для России в жизненно важной Херсонской области, где продолжается контрнаступление украинских сил», поясняют эксперты ISW. Они напоминают, что Херсон — критический регион, потому что это единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра. «Если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсоне, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно начать вторжение в будущем», — отмечают аналитики.

https://www.youtube.com/embed/tIc5cbVrwcY

Другие главные выводы ISW итогам 31 мая:

  • силы россиян все больше сосредотачиваются на наступлении на Славянск с юго-восточной стороны от Изюма и западнее Лимана;
  • российские войска продвигаются в пределах Северодонецка и вокруг города;
  • войска РФ, вероятно, надеются наступать на Лисичанск со стороны Тошковки, чтобы избежать боя через реку Северский Донец со стороны Северодонецка;
  • группировка российских подразделений в Херсонской области, «вероятно, ощущает давление ограниченного украинского контрнаступления на северо-западе Херсонской области» — тем более, что большая часть сил России в настоящее время сосредоточена на захвате Северодонецка.

Карта боевых действий в Украине: битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои на юге Харьковской и в Луганской области — карта

Инфографика: ISW

Бои за Северодонецк — карта

Инфографика: ISW

Бои под Харьковом — карта

Инфографика: ISW

Контрнаступление ВСУ: бои в Херсонской и Николаевской областях — карта

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Армия России Херсонская область Российская армия Контрнаступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X