Армия РФ готовится наступать на Славянск и максимальными силами штурмует Северодонецк — карты главных боев в Украине от ISW 31 мая, 09:56 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на линии фронта на Донбассе (Фото:Serhii Nuzhnenko / Reuters)

Российские оккупанты продолжают медленно захватывать Северодонецк, а также сосредоточили силы на перегруппировке под Изюмом, чтобы возобновить наступление на Славянск и Барвинково.



Война России против Украины — главные события 31 мая

Такую оценку дает американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке о ситуации на фронтах в Украине за 30 мая.

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Главные выводы экспертов ISW:

Российские войска продолжают постепенно захватывать районы Северодонецка, однако еще не окружили город полностью.

РФ сосредоточила силы на перегруппировке под Изюмом для возобновления наступления на Славянск и Барвинково, в этом направлении оккупанты провели « лишь незначительные безуспешные атаки». Тем не менее, российские войска постепенно продвигаются к Славянску и в ближайшие недели намерены штурмовать город, «но вряд ли добьются решающих успехов».

лишь незначительные безуспешные атаки». Тем не менее, российские войска постепенно продвигаются к Славянску и в ближайшие недели намерены штурмовать город, «но вряд ли добьются решающих успехов». Под Харьковом россияне продолжают концентрировать свои усилия на том, чтобы не дать силам контрнаступления ВСУ выйти на границу Украины с Белгородской областью РФ. «В последние дни украинские силы не проводили значительных операций в этом районе», — отмечают в ISW.

Контратаки ВСУ в северной части Херсонской области за последние 48 часов не продвинулись дальше, однако нарушили ход операций российской армии здесь. Войска оккупантов предприняли несколько безуспешных атак на украинский плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

Растущие потери среди младшего офицерского состава РФ, который отправляют на передовую, «еще больше ухудшат моральный дух и возможности командования и управления» российской армией.

Карта боевых действий в Украине: битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои на юге Харьковской и в Луганской области — карта

Продолжающееся пополнение сил РФ в районе Изюма и настойчивые попытки оккупантов продвинуться на юго-восток указывают на то, что российские силы, вероятно, переориентируют попытки наступления на Славянск. Хотя они все чаще пытаются одновременно наступать с двух направлений: на юго-восток от Изюма и на запад от Лимана, констатируют аналитики ISW.



Инфографика: ISW

Бои за Северодонецк — карта

Оккупанты продолжают наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях. Российские силы контролируют северо-восточную и юго-восточную окраины города, продолжают укрепляться в его пределах. Пытаясь завершить окружение Северодонецка с юга, россияне ведут бои южнее города — в районе Тошковки, Устиновки, Вороново, Боровского и Метелкино. Сообщается, что армия РФ перебрасывает сюда большое количество личного состава и техники для усиления наступления на Северодонецк.

Инфографика: ISW

Бои под Харьковом — карта

30 мая российские силы вели огонь по украинским позициям к северу от Харькова и нанесли серию артиллерийских ударов по множеству населенных пунктов в этом районе. В Генштабе ВСУ считают целью таких артобстрелов является сдерживание дальнейшего продвижения украинских сил к границе.

Инфографика: ISW

Контрнаступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях — карта

Украинский Генштаб и Оперативное командование ЮГ сообщили, что российские войска пополняют технику и перегруппировывают силы в Херсонской области, пытаясь усилить свои существующие оборонительные рубежи против украинского контрнаступления.



Инфографика: ISW

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