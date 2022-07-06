Попытка наступления оккупантов на Славянск и отражение атаки РФ возле Лозового — карта боевых действий 6 июля, 13:30 Украинские военные в Донецкой области, июль 2022 года (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

НВ рассказывает о ходе боевых действий на территории Украины по состоянию на 5 июля по данным американского Института изучения войны (ISW) и публикует карты, отражающие текущую ситуацию на фронте.

5 июля российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее и восточнее Славянска.

Официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что части 8-й и 58-й общевойсковых армий России, мобилизационный резерв 1-го и 2-го армейских корпусов («войска Л/ДНР»), а также части 2-й гвардейской танковой армии, 41-я Общевойсковая армия, 90-я танковая дивизия, 68-й армейский корпус и Воздушно-десантные войска (ВДВ) в настоящее время активно действуют на Донбассе и, вероятно, участвуют в наступлении на Славянск.

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Инфографика: understandingwar.org

Российские войска безуспешно атаковали Долину и Краснополье вдоль границы Харьковской и Донецкой областей к северо-западу от Славянска. Они также нанесли артиллерийский удар по украинским позициям юго-восточнее Изюма вдоль трассы Е40 и обстреляли Диброву, Долину, Адамовку, Богородичное и Мазановку. Также оккупанты обстреляли Кривую Луку примерно в 20 км к востоку от Славянска в рамках создания условий наступления на город с юго-запада от Лимана.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что российские войска нанесли артиллерийский удар непосредственно по этому городу, отметив, что в последнее время артиллерийские удары усилились.

Инфографика: understandingwar.org

Генштаб Украины заявил, что российские силы нанесли авиаудар в районе Северска и обстреляли гражданскую инфраструктуру в Серебрянке — населенном пункте в 5 км к северо-востоку от Северска непосредственно вдоль границы Луганской и Донецкой областей.

Также российские войска продолжили наступательные действия юго-восточнее Бахмута. Они нанесли наземные удары по Новолуганскому и Вершине, обстреляли украинские позиции между Новолуганским и Бахмутом.

5 июля украинские силы провели ограниченную контратаку к юго-западу от Донецка. Украинские и российские источники сообщили, что украинские войска восстановили контроль над Солодким, примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Российские силы также продолжали обстрел украинских позиций на линии соприкосновения в районе Донецк-Авдеевка.

5 июля оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки к северу от Харькова. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские силы сосредоточены на удержании оборонительных позиций и отражении наступления украинцев, а также что оккупанты предприняли неудачную попытку штурма возле Сосновки.

Инфографика: understandingwar.org

Российские силы продолжали наносить интенсивные авиационные и артиллерийские удары по украинской военной инфраструктуре и скоплениям войск в Харькове и близлежащих населенных пунктах.

Южное оперативное командование Украины сообщило, что украинские силы отразили атаку российских взводов возле Лозового (к юго-западу от Давидова Брода в Херсонской области), что указывает на то, что украинские силы либо вернули плацдарм в Лозовом, либо постоянно удерживали тот, который они отвоевали в начале июня. Это сообщение является первым упоминанием украинскими чиновниками о контроле над местностью на левом берегу реки Ингулец в районе Давидова Брода с тех пор, как 5 июня Генштаб ВСУ сообщил о контрнаступлении украинских войск в районе Сухого Ставка.

Инфографика: understandingwar.org

Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российские силы усиливают неуказанные позиции вдоль Южной оси неустановленными подразделениями из Хабаровского края. В сообщении, вероятно, идет речь о 57-й и/или 64-й отдельных мотострелковых бригадах (МСБ) России (подчиненных 5-й и 35-й общевойсковым армиям соответственно), базирующихся в Хабаровском крае. 57-я ОМСБр действовала в районе Северодонецка Луганской области в середине апреля, а 64-я ОМСБр участвовала в битве за Киев и, вероятно, в военных преступлениях в Буче.



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