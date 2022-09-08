Украинские флаги возвращаются. Какие населенные пункты уже под контролем ВСУ в ходе наступления на юге и востоке Украины — список 8 сентября, 11:48 Сюжет Боевая работа украинской артиллерии на линии фронта, сентябрь 2022 (Фото:Игорь Ткачев / Генштаб ВСУ)

Контрнаступление ВСУ на юге Украины и Харьковской области уже приносит первые результаты. Хотя Генштаб ВСУ пока не называет освобожденные населенные пункты официально, оценки международных аналитиков и видео, снятые украинскими военными, позволяют получить представление о продвижении украинских войск.

По данным американского Института изучения войны, лишь в течение 6−7 сентября силам ВСУ удалось освободить примерно 400 кв. км территории Украины и продвинуться не менее чем на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области.

Видео дня

Данные об успехах украинских защитников поступают из Херсонской и даже Донецкой областей. «Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место», — заявил президент Владимир Зеленский 4 сентября.



НВ обобщает данные последних дней, собрав в один перечень лишь те населенные пункты, о которых в своих отчетах пишут эксперты ISW, или которые в своих видео называют сами украинские военные.



Об окончательном контроле украинских сил над этими поселками и городами могут заявить лишь Минобороны и Генштаб ВСУ, однако Вооруженные силы Украины уже задокументировали там свое присутствие.

Харьковская область

Балаклея, 6−7 сентября, вероятное окружение города

С 6 сентября начали появляться данные о том, что ВСУ ведут интенсивное наступление в районе города Балаклея (Изюмский район Харьковской области). А 7 сентября в соцсетях было опубликовано фото, где военный ВСУ держит украинский флаг у названия города на въезде в Балаклею.

Публикуя это фото, журналист Андрей Цаплиенко указал, что «ВСУ окружают оккупированную Балаклею и выходят на Изюмскую трассу». Российский пропагандист Юрий Котенок также подтверждал, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попали в окружение.

А здесь украинские защитники рассказывают, как в Балаклее «ждут маршрутку на Белгород», видео появилось также 7 сентября.

Вербовка, 6 сентября

По итогам 6 сентября аналитики ISW пришли к выводу, что украинские военные освободили поселок Вербовка (менее 3 км северо-западнее Балаклеи) — о чем свидетельствуют кадры погибших оккупантов, отснятых украинскими военными. Геолокацию этого видео, снятого в Вербовке, удалось верифицировать.



Уже на следующий день, 7 сентября, появились новые видео из освобожденной Вербовки.

Новая Гусаровка, 7 сентября

Украинские военные зафиксировали на видео, как снимают флаг СССР, установленный оккупантами в этом селе в Балаклейском районе Харьковской области. Село Новая Гусаровка находится на берегу реки Северский Донец.

Байрак, 7 сентября

7 сентября Тарас Березовец подтвердил освобождение Силами обороны села Байрак в Харьковской области, расположенного к югу от Балаклеи. Кроме того, он обнародовал у себя в соцсетях видео с позиций, брошенных российскими десантниками во время их бегства от сил ВСУ.

И еще одно видео из района освобожденного Байрака:

Донецкая область

Озерное, 4 сентября

В своем вечернем обращении 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады территориальной обороны за освобождение населенного пункта в Донецкой области, не назвав его.



Аналитики ISW в своей сводке на следующий день предположили, что речь идет о поселке Озерное. ( Донецкая область) в 20 км северо-западнее Северского, где украинские силы, вероятно, форсировали реку Северский Донец.

Вскоре украинские военные записали видео из освобожденного Озерного.

Херсонская область

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк неоднократно заявляла, что об освобождении населенных пунктов в Херсонской области не сообщают сразу, поскольку после этого они могут стать целями авиационных и артиллерийских ударов врага.

Высокополье, 3−4 сентября

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко 5 сентября подтвердил, что накануне украинские силы освободили поселок Высокополье (Бериславский район Херсонской области).

По его словам, ВСУ «вышли к поселку» с 3 на 4 сентября. Российские оккупанты бросили там свое оружие и технику. 5 сентября издание Мост опубликовало фото из освобожденного поселка Высокополье. Украинские военные уже проводят разминирование поселка, а правоохранители начали документировать преступления захватчиков.

4 сентября было опубликовано фото, на котором военнослужащие ВСУ устанавливают украинский флаг на крыше больницы в Высокополье. Советник главы Офиса президента Дарья Заровна в Facebook подтвердила, что на фото — флаг над больницей на улице Гагарина в Высокополье, где жили ее бабушка и дедушка.

Ольгино, 4−5 сентября

Вечером 5 сентября советник офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что во время контрнаступления на южном направлении украинские военные выбили российских захватчиков из села Ольгино Бериславского района Херсонской области.

«Да, взяли Высокополье, Ольгино. Потемкино было и так за нами [с 30 июня — прим. ред.]. Это села справа и слева от Высокополья. Набрали там пленных. Это не единственный пункт, который взяли на Херсонском направлении за вчера, но сначала Генштаб пусть скажет», — рассказал Арестович.

В соцсетях также обнародовали видео, снятое, вероятно, в Ольгино, на котором украинские военные вывешивают государственный флаг на одном из административных зданий.



Нововознесенское, 7 сентября

Эксперты ISW в своей сводке по итогам 7 сентября отмечают, что украинские военные продвинулись в поселок Нововознесенское (Бериславский район Херсонской области), расположен в 5 км от границы с Днепропетровской областью.

7 сентября военнослужащие 128-й бригады ВСУ подняли украинский флаг в Нововознесенском.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.