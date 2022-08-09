Войска РФ хотят отрезать ВСУ от важной линии снабжения в Донецкой области, их атаки пока безуспешны — карта боевых действий 9 августа, 08:01 Эвакуация из Бахмута (Донецкая область): город и его окрестности интенсивно обстреливают российские войска (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Российская армия, вероятно, все чаще использует в Украине неподготовленные и плохо обученные подразделения (например, набранные из заключенных) — в том числе для того, чтобы контролировать население в оккупированных частях Украины.

Об этом в своей новой сводке за 8 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW).



Его специалисты предполагают, что российские батальоны, сформированные недавно для компенсации потерь РФ, «вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и еще более жестоки» по отношению к украинцам на оккупированных землях, чем профессиональные российские солдаты или даже призывники, прошедшие хотя бы формальную военную подготовку до переброски в Украину.

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«Такое развертывание [непрофессиональных подразделений] может снизить компетенцию оккупационных „властей“ и контрпартизанских операций, а также усилить поддержку украинских движений сопротивления российской оккупации», — считают аналитики ISW.

Другие их выводы о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска осуществили наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута ( Генштаб ВСУ сообщил об отражении этих атак, однако российские силы, вероятно, стремятся установить контроль над Соледаром к северу от Бахмута и поселком Зайцево к югу от Бахмута, чтобы помешать ВСУ контролировать трассу T0513, которая является важной линией снабжения украинских подразделений на передовой в северо-восточной части Донецкой области. 8 августа ВСУ сообщили, что украинские силы отбили наземные атаки РФ в районе Зайцево и соседнего села Вершина);



Генштаб ВСУ сообщил об отражении этих атак, однако российские силы, вероятно, стремятся установить контроль над Соледаром к северу от Бахмута и поселком Зайцево к югу от Бахмута, чтобы помешать ВСУ контролировать трассу T0513, которая является важной линией снабжения украинских подразделений на передовой в северо-восточной части Донецкой области. 8 августа ВСУ сообщили, что украинские силы отбили наземные атаки РФ в районе Зайцево и соседнего села Вершина); армия РФ продолжает наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Донецка;

оккупанты отложили открытие Антоновского моста после того, как новый удар ВСУ повредил мост и близлежащую строительную технику;

исходный пост начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, о том, что российские войска готовы взорвать ЗАЭС и оставить вместо нее " выжженную землю" имеет сомнительную достоверность, однако отвлекает от реальных рисков ядерной катастрофы, возникших по вине России на Запорожской АЭС в Украине, констатируют специалисты ISW. «Российские силы продолжают наносить удары и складировать военную технику вблизи ядерных реакторов АЭС, вероятно, играя на опасениях Запада относительно ядерной катастрофы и подрывая волю Запада к оказанию дополнительной военной поддержки Украине», — пишут авторы сводки.

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