Огромные потери и социальная напряженность. Споры о проблемах армии РФ на фронте выходят из-под контроля Кремля — ISW 8 ноября, 08:58 Уничтоженный российский танк T-72 на юге Украины, Николаевская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

На фоне значительных потерь в авиации и истощения арсенала высокоточных ракет России будет сложно удерживать масштаб массированных ударов по инфраструктуре Украины. Тем временем реакция Минобороны РФ на вероятный разгром российских морпехов в районе Павловки, по-видимому, лишь подтверждает серьезность потерь для российских сил на этом участке фронта.

Такие оценки в своей новой сводке по итогам 7 ноября озвучивает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание на редкий случай, когда Минобороны РФ отреагировало на волну возмущения среди российских «военкоров» и военных блогеров, спровоцированную информацией об огромных потерях российских морпехов в районе села Павловка Донецкой области. Ранее сообщалось, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами о больших потерях, в котором утверждают, что за четыре дня потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести», а также половину своей техники во время «непонятного наступления».



Видео дня

В ответ Минобороны РФ опровергло эти заявления, отметив, что подразделения 155-й бригады морпехов якобы «более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении», а их потери за этот период «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй».

В Институте изучения войны отмечают, что ранее Минобороны России «оставалось на редкость молчаливым» в отношении критики неудач армии РФ — в отличие от Кремля, который время от времени косвенно затрагивает нарративы российских «военкоров». Нынешний редкий публичный ответ Минобороны «предполагает, что ситуация в Павловке достаточно ужасна, чтобы требовать ответа» и «указывает на то, что некоторые российские военные блогеры имеют значительные рычаги воздействия на формирование шагов Минобороны в информационном пространстве».

ISW также констатирует, что обсуждение многочисленных неудач российского военного истеблишмента вышло за пределы информационного пространства «военкоров» и все больше «окрашивает социальную динамику». В качестве примеров ISW приводит «многочисленные случаи», когда после начала мобилизации в РФ жены и матери российских военнослужащих пытались добиться реакции местных чиновников или обращались к известным российским «военкорам», в том числе из-за неудовлетворительного обеспечения их родных и положения дел на фронте. «Неспособность Минобороны РФ должным образом решить эти системные проблемы и их первопричины, вероятно, будет усугублять эту социальную напряженность на протяжении всей войны», — считают аналитики Института.

Армия РФ значительно истощила свой арсенал систем высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации — из-за чего России, вероятно, будет трудно сохранить нынешний темп кампании ударов по критической инфраструктуре Украины, считает ISW. Его эксперты указывают на заявление украинской стороны о том, что Украина способна восстановить подачу электроэнергии до нормального уровня в течение нескольких недель, если темпы российских ударов по инфраструктуре резко снизятся. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил 3 ноября, что украинские войска уничтожили 278 российских самолетов (тогда как СССР потерял 119 самолетов за 10 лет войны в Афганистане). А Министерство обороны Великобритании сообщило 7 ноября, что российские силы вряд ли восполнят эти потери авиации в ближайшие несколько месяцев, поскольку они, вероятно, значительно превышают возможности РФ в производстве новых самолетов. Кроме того, представитель ГРУ Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил 7 ноября изданию Economist, что РФ использовала более 80% своих современных ракет и что у российских сил осталось лишь 120 ракет Искандер (хотя Россия, как сообщалось, достигла соглашения с Ираном о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar).

Провоенная группа российских «силовиков», к которым ISW относит Евгения Пригожина и Рамзана Кадрова, наращивает свое влияние и для продвижения своих личных интересов в России и на оккупированных территориях Украине, а не только из-за стремления выиграть войну, убеждены аналитики. Зависимость Путина от военных формирований Пригожина и Кадырова позволяет им оставаться «независимыми фигурами» по меркам России. При этом российские журналисты уже часто спрашивают Пригожина о его амбициях в отношении Кремля. Несмотря на неоднократные опровержения самого Пригожина и его заявления о нежелании идти в политику это демонстрирует, что он сформировал общественное представление о вероятности своего прихода к власти. «Такие дискуссии расходятся с тем, что Путин многие годы позиционировал себя в качестве единственного возможного лидера России», — подчеркивает ISW. Пригожин также, вероятно, сохраняет доступ к ключевым кремлевским чиновникам, а Украинский центр сопротивления даже сообщил, что у него была неофициальная встреча с главой администрации Путина Антоном Вайно. Пригожин и Вайно якобы обсуждали негативное влияние Путина на российскую военную кампанию и неприязнь к российскому высшему военному командованию.

Одновременно Пригожин продолжает представлять себя как «сильную руку»: 7 ноября он с сарказмом подтвердил свое вмешательство в промежуточные выборы в США («Мы вмешивались (в выборы в США), вмешиваемся и будем вмешиваться. Осторожно, аккуратно, хирургически и по-своему так, как мы умеем это делать. Во время наших точечных операций мы будем удалять сразу и почки, и печень», — заявил Пригожин). Такое заявление за день до выборов в США, вероятно, было направлено ​​на то, чтобы подорвать общественное доверие к достоверности результатов выборов, а также представить российской аудитории Пригожина как эффективного деятеля — аналогично недавнему публичному признанию Пригожина, что он финансирует ЧВК Вагнера (после многолетнего отрицания этого факта).

Российские оккупационные власти, вероятно, начинают новый этап «эвакуации» из Херсонской области. Херсонские коллаборанты и прокремлевские «военкоры» ранее заявляли, что 7 ноября станет последним днем ​​"организованной эвакуации" с западного берега Днепра, допуская далее лишь возможности «частной эвакуации». Теперь, как полагают в ISW, вывозить жителей региона будут продолжать «в более ситуативном порядке» и «от случая к случаю». При этом российская пропаганда наверняка продолжит обвинять ВСУ в том, что они якобы «создают угрозу для жизней гражданского населения» и мотивируя подобными угрозами смену порядка «эвакуации».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают попытки удерживать силы ВСУ у международной границы на северо-востоке Харьковской области;

украинские войска, по данным российских источников, продолжают контрнаступательные действия в направлении Сватово;

российские источники заявили об ограниченных контратаках РФ в попытке вернуть утраченные позиции к западу от Кременной, а также о том, что боевики ЧВК Вагнера якобы вошли на окраину Белогоровки ( сообщения остаются неподтвержденными);

сообщения остаются неподтвержденными); армия РФ продолжает попытки наступательных операций в районе Бахмута, Авдеевки, окраин Донецка;

украинские силы предприняли « ограниченные усилия» против скоплений российских войск в Запорожской области;

ограниченные усилия» против скоплений российских войск в Запорожской области; Владимир Путин продолжал пытаться создать впечатления активности в устранении фундаментальных проблем с мобилизацией в РФ — в том числе подписывая указы и делая публичные заявления;

российские силы и оккупационные « власти» продолжают похищать украинских детей, запугивать мирных жителей и усиливать меры фильтрации на оккупированных территориях Украины.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW