Оккупанты пытаются продвигаться к Славянску и отбить утраченные позиции в Херсонской области — карта боевых действий 8 июля, 12:38 Украинские военные осматривают остатки российской ракеты в Краматорске, 7 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

НВ публикует карту боевых действий и основные данные об их ходе, собранные американским Институтом изучения войны (ISW).

7 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил, что российские войска в Украине делают паузу, чтобы отдохнуть и восстановить боеспособность. Продолжительность этой паузы он не уточнил.

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При этом российские войска продолжали осуществлять ограниченные наземные атаки, а также авиационные, артиллерийские и ракетные удары на всех направлениях.

Инфографика: understandingwar.org

В частности, они продолжали наступательные операции у границы Харьковской и Донецкой областей в направлении Славянска. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешный штурм Богородичного, примерно в 20 км к северо-западу от Славянска. Также оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов к северо-западу от Славянска, в том числе Сулиговку, Адамовку, Краснополье, Мазановку и Долину.

Российские войска дополнительно наносили ограниченные артиллерийские удары южнее Барвинково и обстреливали Никополь и Новопавловку. Эти удары могут свидетельствовать о том, что российские силы стремятся обойти Барвинково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо на юго-восток от Барвинково в сторону Краматорска. 7 июля российские войска нанесли ракетный удар непосредственно по Краматорску.

Инфографика: understandingwar.org

Также оккупанты продолжали продвигаться на запад в направлении Северска из района Лисичанска и 7 июля добились незначительных успехов у границы Луганской и Донецкой областей. Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские и украинские войска продолжают боевые действия в районе Верхнекаменского, примерно в 15 км непосредственно к востоку от Северска. Российские войска также безуспешно пытались продвинуться в направлении Григоровки (10 км северо-восточнее Северска).

7 июля оккупанты продолжали наступательные действия южнее и восточнее Бахмута. Украинский Генштаб заявил, что российские войска пытались улучшить свои тактические позиции в Вершине, в 12 км к юго-востоку от Бахмута.

Российские войска также обстреливали украинские позиции вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, оккупанты предприняли попытку ограниченного наземного наступления к северу от Харькова. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили наступление российских войск в направлении Сосновки, в 8 км от международной границы. В остальном они сосредоточились на удержании своих позиций и отражении украинских контратак. Российские войска обстреляли Слатино, Малую Даниловку, Русские Тишки, Веселое, Кутузовку и Харьков.

Инфографика: understandingwar.org

7 июля российские силы предприняли ограниченные наземные атаки, чтобы отбить утраченные позиции в Херсонской области. Сообщается, что украинские силы отражали боевые действия российских разведывательных подразделений размером с взвод и меньше в Добрянке, Миролюбовке и Потемкино вдоль трассы Т2207 на севере Херсонской области 6 и 7 июля.

Инфографика: understandingwar.org

Украинское Оперативное командование Юг также сообщило, что российские войска запустили 12 высокоточных крылатых ракет Калибр по Николаеву и Очакову Николаевской области с позиций в оккупированной Херсонской области, вероятно, по украинской морской инфраструктуре в обоих городах.

Украинские самолеты и силы ПВО атаковали российский истребитель Су-35, когда он запускал ракеты над Одесской областью, успешно перехватив ракету и вынудив самолет к отступлению.

Украинский центр сопротивления сообщил, что 7 июля украинские партизаны взорвали железнодорожный мост примерно в 25 км к северу от Мелитополя между Новобогдановкой и Троицким, что, вероятно, еще больше затруднило российские усилия по пополнению запасов на линии фронта в Запорожской области из Крыма.



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