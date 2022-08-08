Армии РФ не удается продвинуться к Николаеву, оккупанты могут ускорить подготовку к псевдореферендумам — карта боевых действий и оценки ISW 8 августа, 08:00 Последствия российского обстрела в Николаевской области (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские войска пытаются продвинуться к Николаеву с восточной стороны от города, однако 7 августа не добились на этом направлении никаких территориальных успехов.

Об этом в своей новой сводке за 7 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Так, на николаевском направлении российские силы вчера провели безуспешную атаку в районе сел Васильки и Благодатное, примерно в 45 км восточнее Николаева.



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Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

армия РФ провела ограниченные наземные удары юго-западнее и юго-восточнее Изюма, восточнее Северска, восточнее и южнее Бахмута;

российские силы, вероятно, добились дополнительных территориальных завоеваний на окраинах Донецка ( речь о населенных пунктах к северу-западу и юго-западу от города) и продолжают попытки прорвать оборонительные рубежи ВСУ вдоль линии Авдеевка-Донецк.

ISW также обращает внимание на несколько важных тенденций, которые могу оказать влияние на дальнейший ход событий.

Российские оккупационные «власти» могут ускорить подготовку к нелегитимным псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины — в ответ на меняющиеся реалии на местах и украинское контрнаступление. В этом контексте ISW приводит данные мэра Мелитополя Ивана Федорова, по информации которого РФ рассматривает возможность семидневного «домашнего голосования», в течение которого российские оккупанты будут ходить по домам и «опрашивать» жителей Мелитополя (Запорожская область). А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что в Херсонской области оккупационные власти еще не полностью определили условия проведения референдума, но ускоряют их подготовку после трехнедельной паузы, которую Хлань объяснил атаками украинских сил по тыловой логистике армии РФ. По информации Хланя, предварительной датой референдума остается 11 сентября — т.н. «единый день голосования» в России, когда состоится череда выборов разных уровней.

Аналитики ISW полагают, что придуманные оккупантами способы проведения псевдореферендума (вроде «голосования на дому») без личного участия преследуют несколько целей:

расширить возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей;

сделать практически невозможным любой независимый надзор за ходом голосования;



уменьшить необходимость подтасовывать результаты голосования в соответствии с желаемым Кремлем результатом;

превратить подобные « опросы» в операции по сбору разведданных, чтобы выявить и отсеять выступающих против оккупации украинцев на захваченных территориях;

опросы» в операции по сбору разведданных, чтобы выявить и отсеять выступающих против оккупации украинцев на захваченных территориях; снять проблему формированиях персонала хотя бы фиктивных « избирательных комиссий»;

избирательных комиссий»; ограничить возможности партизанских атак на места « голосования».



В российском военном руководстве по-прежнему происходят серьезные изменения, что может негативно сказываться на возможностях РФ управлять действиями армии РФ в Украине. Такие более ранние оценки ISW согласуются с недавними выводами Минобороны Великобритании, где также считают, что из-за военных неудач по меньшей мере шесть высокопоставленных российских командиров, вероятно, были уволены со своих должностей с начала войны. Среди них могут быть командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковник Александр Чайко и командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев. Минобороны Великобритании также заявило, что генерал армии Александр Дворников отстранен от общего командования театром военных действий в Украине и что генерал армии Сергей Суровикин принял на себя командование «южной группировкой» войск в Украине. Минобороны Великобритании пришло к выводу, что отсутствие последовательности в структуре российского командования и продолжающиеся потери военного руководства на поле боя «усложняют управление и общую эффективность операций в Украине».

Война России против Украины: карта боевых действий

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