Кремль снижает накал ядерных угроз: они не сломили волю Украины и Запада, провоцируя замешательство в военных кругах РФ — ISW 7 ноября, 08:50 Красная площадь, Москва (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремль, вероятно, решил снизить накал ядерных угроз в своей публичной риторике, и в частном порядке, скорее всего, донес месседжи об этом США и их союзникам. Однако Москва наверняка будет по-прежнему пытаться побудить эти страны оказать давление на Украину.

Такие предположения в своей новой сводке по итогам 6 ноября озвучивает Институт изучения войны (ISW), посвятив ее исключительно ядерной теме.

В Институте напоминают, что в течение всего октября (начиная с речи Путина 30 сентября) Кремль и первые лица РФ продолжали и наращивали «плохо завуалированные ядерные угрозы» — вероятно, чтобы отвлечь внимание от проблем России на фронте и в процессе мобилизации, а также запугать западных партнеров Украины.



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Однако аналитики ISW полагают, что с ноября ключевые кремлевские чиновники начали деэскалацию риторики в отношении применения ядерного оружия. К таким шагам Институт относит заявления МИД России от 2 ноября («о предотвращении ядерной войны»), заверения Владимира Путина от 27 октября (заявил, что РФ нет нужды применять ядерное оружие против Украины и что Россия якобы никогда не обсуждала возможность применения ядерного оружия, лишь «намекая на заявления лидеров западных стран»), а также тот факт, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снизил накал ядерной риторики, сосредоточив свои заявления на пропаганде «единства России» в войне против Украины".

Подобные перемены в риторике Москвы «указывают на то, что высокопоставленные российские военачальники и представители Кремля, вероятно, в определенной степени осознают огромные издержки на фоне незначительной оперативной выгоды, которые Россия понесет в случае применения ядерного оружия против Украины или НАТО», считают эксперты Института изучения войны. Они напоминают, что, по данным New York Times, в середине октября высокопоставленные представители российского Минобороны обсуждали условия применение ядерного оружия на фоне растущего потока ядерных нарративов (в этой встрече Путин не участвовал). ISW констатирует, что незаконная аннексия четырех областей Украины, большая часть которых даже не оккупирована российскими войсками, «вероятно, чрезмерно усложнила существующую российскую военную доктрину». Эта доктрина, очевидно, допускает применение ядерного оружия в ответ на «агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства» — предполагалось, что в таком случае Кремль может нанести ядерный удар на фоне продвижения ВСУ в пределах незаконно аннексированной Россией территории Украины. Однако сейчас все нынешние линии фронта уже проходят в пределах такой территории, а Путин до сих пор публично ни разу не обозначил, что теперь представляет собой «нападение на российскую территорию» (по мнению Москвы). Возможно, что высокопоставленные российские военные чиновники в такой же степени «озадачены применением путинского указа об аннексии к существующей военной доктрине», предполагают аналитики ISW (ранее они допускали, что указ стал еще одним фактором поляризации и раскола в Кремле, углубляя разделение между фракциями сторонников войны и переговоров). Чиновники США также отметили, что они не наблюдают никаких признаков того, что Россия переместила свое ядерное оружие либо предприняла какие-либо иные шаги для подготовки к удару.

Подконтрольное Кремлю телевидение до сих пор время от времени обсуждает и «демонстрирует» ядерную угрозу, однако это является «обычным явлением» в шовинистическом внутреннем информационном пространстве РФ, напоминают эксперты ISW. Они прогнозируют, что российские телепропагандисты будут и впредь продвигать такие угрозы, чтобы напомнить российской аудитории о «мощи» РФ на фоне очевидных военных неудач на передовой.



При этом в частном порядке Кремль, вероятно, прояснил США и их союзникам свою «деэскалационную» политику в отношении ядерного оружия. Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактировал с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, пытаясь снизить риск применения ядерного оружия. Посол России в Великобритании Андрей Келин также отметил 26 октября, что министр обороны России Сергей Шойгу несколько раз звонил своим коллегам — в том числе заверяя их, что Россия не заинтересована в использовании ядерного оружия в войне. Китай мог также сыграть определенную роль в оказании давления на Кремль, чтобы РФ уменьшила свои ядерные угрозы, считают в ISW. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 ноября, что «международное сообщество должно… сообща противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия, выступать за неприменение ядерного оружия и за отказ от ведения ядерных войн, чтобы предотвратить ядерный кризис в Евразии». В Институте изучения войны полагают, что тот же самый посыл передал Серегю Шойгу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре 26 октября.

Обобщая все эти факторы, ISW прогнозирует, что в будущем Кремль может по-прежнему использовать риторику «балансирования на грани ядерной войны», чтобы побудить США и их союзников оказать давление на Украину для проведения переговоров. Однако Москва не сможет заставить Киев вести переговоры посредством ядерных угроз. ISW продолжает считать, что использование Россией ядерного оружия на Украине остается маловероятным. Ядерные угрозы РФ не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать сопротивление российскому вторжению. США и их союзники также «не должны подрывать неизменную приверженность Украины возвращению всей оккупированной Россией территории и прекращению геноцидного вторжения РФ», заключают эксперты ISW.

Другие их выводы за минувшие сутки:

Евгений Пригожин 6 ноября подтвердил, что ЧВК Вагнера создает в Курской и Белгородской областях « центры обучения» для местных « народных ополченцев»;

центры обучения» для местных народных ополченцев»; российские блоггеры сообщают о том, что 155-я бригада морской пехоты РФ понесла серьезные потери во время недавнего наступления на Павловку Донецкой области;

по данным российских источников, украинские силы продолжают контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной;

по данным источников в российской оппозиции, вследствие артиллерийских обстрелов ВСУ возле Макеевки Луганской области за один день могло быть убито до 500 российских мобилизованных военнослужащих;

российские войска продолжают занимать оборонительные позиции на западном ( правом) берегу Днепра в Херсонской области, тогда как ВСУ продолжают кампанию ударов по российским логистическим целям в этом регионе;

правом) берегу Днепра в Херсонской области, тогда как ВСУ продолжают кампанию ударов по российским логистическим целям в этом регионе; российские войска ведут наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара; российские источники заявляли, что войскам РФ якобы удалось прорвать украинскую оборону возле Бахмута, добиться незначительных успехов южнее Авдеевки и удержать позиции в районе Павловки в западной части Донецкой области ( Генштаб ВСУ не подтверждал эту информацию — прим. ред.);

Генштаб ВСУ не подтверждал эту информацию — прим. ред.); украинские специалисты отремонтировали две внешние линии электропередач к Запорожской атомной электростанции ноября, возобновив подачу электроэнергии на ЗАЭС после того, как 3 ноября [российский] обстрел обесточил объект;

российские оккупационные « власти» продолжают ссылаться на мнимую угрозу удара Украины по Каховской ГЭС, чтобы оправдать продолжающееся насильственное переселение мирных жителей в Херсонской области;

власти» продолжают ссылаться на мнимую угрозу удара Украины по Каховской ГЭС, чтобы оправдать продолжающееся насильственное переселение мирных жителей в Херсонской области; оккупанты продолжают насильно вывозить украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию под предлогами « отпусков» и отдыха;

отпусков» и отдыха; армия РФ по-прежнему сталкивается с внутренним сопротивлением мобилизации и плохим обеспечением мобилизованных.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW