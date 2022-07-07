Армия РФ взяла оперативную паузу, ее атаки в Херсонской области безуспешны — карта боевых действий от ISW
Уничтоженный российский танк в Николаевской области, иллюстративное фото (Фото:Reuters)
После взятия Лисичанска российские силы ведут ограниченные, но безуспешные наземные атаки по всем направлениям и, скорее всего, армия РФ взяла оперативную паузу в войне против Украины, считают аналитики американского Института изучения войны.
Такой вывод они делают в своей сводке о ситуации в Украине за 6 июля, отмечая, что за последние дни из Москвы не звучит никаких новых заявлений о якобы территориальных завоеваниях либо тактических успехах в Украине — впервые с начала вторжения.
Другие выводы ISW о боях в Украине за 6 июля:
- Кремль продолжает готовиться к затяжной войне, переводя в соответствующий режим свою экономику;
- российские войска вели наступательные операции северо-западнее и восточнее Славянска;
- оккупанты пытаются продвинуться на запад в сторону Северска от границы Луганской и Донецкой областей;
- попытки наступления РФ на Бахмут продолжаются с юга;
- к северу от Харькова оккупанты провели ограниченные наземные атаки;
- российские войска провели безуспешные попытки наземных штурмов позиций ВСУ на северо-западе Херсонской области;
- украинские силы, вероятно, пытаются создать условия для контрнаступления на Херсон.
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