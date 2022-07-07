Армия РФ взяла оперативную паузу, ее атаки в Херсонской области безуспешны — карта боевых действий от ISW

7 июля, 13:34
Уничтоженный российский танк в Николаевской области, иллюстративное фото (Фото:Reuters)

Уничтоженный российский танк в Николаевской области, иллюстративное фото (Фото:Reuters)

После взятия Лисичанска российские силы ведут ограниченные, но безуспешные наземные атаки по всем направлениям и, скорее всего, армия РФ взяла оперативную паузу в войне против Украины, считают аналитики американского Института изучения войны.

Такой вывод они делают в своей сводке о ситуации в Украине за 6 июля, отмечая, что за последние дни из Москвы не звучит никаких новых заявлений о якобы территориальных завоеваниях либо тактических успехах в Украине — впервые с начала вторжения.

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Другие выводы ISW о боях в Украине за 6 июля:

  • Кремль продолжает готовиться к затяжной войне, переводя в соответствующий режим свою экономику;
  • российские войска вели наступательные операции северо-западнее и восточнее Славянска;
  • оккупанты пытаются продвинуться на запад в сторону Северска от границы Луганской и Донецкой областей;
  • попытки наступления РФ на Бахмут продолжаются с юга;
  • к северу от Харькова оккупанты провели ограниченные наземные атаки;
  • российские войска провели безуспешные попытки наземных штурмов позиций ВСУ на северо-западе Херсонской области;
  • украинские силы, вероятно, пытаются создать условия для контрнаступления на Херсон.

Война Росси против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс — карта

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области — карта

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донецкая область Луганская область Харьковская область Карта боя Херсонская область Карта Карта военных действий Война России против Украины

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