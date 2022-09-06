Наступление ВСУ уже подрывает планы «референдумов» и дезорганизует оккупантов: карта боевых действий и оценки ISW 6 сентября, 08:15 Силы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на южном фронте (Фото:ОК Юг)

Действия ВСУ в ходе контрнаступления ощутимо ослабляют не только логистические, но и административные возможности России на оккупированных территориях юга Украины — что влияет и на планы проведения оккупантами незаконных «референдумов».

Об этом в своей новой сводке по итогам 5 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

Его аналитики напоминают, что украинские войска стремятся подорвать тыловые ресурсы армии РФ на юге, «нанося точечные удары по скоплениям живой силы и техники, командным центрам и логистическим узлам» — что украинская сторона подтверждает официально.

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Эти контрнаступательные действия ВСУ также имеют преднамеренное воздействие на шаги оккупационных «властей», констатирует ISW. Так, коллаборант Кирилл Стремоусов, возглавляющий оккупационный режим в Херсонской области, заявил, что в регионе приостановлена подготовка «референдума» об аннексии из соображений «безопасности». Вскоре после того, как российское агентство ТАСС опубликовало этот комментарий Стремоусова, он поспешно опроверг свои призывы к паузе в подготовке псевдореферендума — мол, поскольку оккупационные «власти» никогда не объявляли о его официальной дате.

«Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, который, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления, — пишут аналитики ISW. — Украинские силы намерены постепенно отсекать российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области, что, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников».

Эксперты Института изучения войны также обратили внимание на заявление российского диктатора Владимира Путина, который 5 сентября публично похвалил боевиков квазиреспублик «Л/ДНР». («Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою „родину“ на переднем крае. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше, чем профессионалы. Они сражаются очень мужественно, очень храбро и результативно»).

Такие комментарии Путина о т. н. 1-м и 2-м армейских корпусах (сформированы из боевиков «ДНР» и «ЛНР» соответственно), «вероятно, направлены на то, чтобы способствовать вербовке и формированию сил в «ДНР» и «ЛНР», предполагают эксперты ISW, а еще — отвлечь внимание от освещения боевых действий на юге Украины в российском медиапространстве. «Российские силы все больше полагаются на людей из «ДНР» и «ЛНР» как на основную боевую силу, и своей риторикой Кремль, вероятно, стремится повысить их роль в войне, чтобы активизировать набор [в армию] и поднять боевой дух», — делают вывод аналитики института. Кроме того, таким образом Путин лишний раз поддерживает свой ложный нарратив о вторжении в Украину как якобы попытке «защитить» «ДНР» и «ЛНР».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



представители командования ВСУ хранят молчание об оперативных результатах украинского контрнаступления, однако сообщили о дальнейшем разрушении российских наземных линий коммуникаций в центральных районах Херсонской области;



российские войска осуществили наземные атаки к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также вдоль северо-западной окраины Донецка;

украинский спецназ провел ограниченную операцию против российской базы ФСБ в районе Энергодара ( ГУР Минобороны Украины сообщал о том, что в оккупированной Россией Каменке-Днепровской отряд украинского спецназа уничтожил и значительно повредил российские базы, включая здание, где российские силы готовились к фиктивному « референдуму», и базу ФСБ. ISW констатирует, что геолокационные спутниковые снимки подтверждают сообщение ГУР, на них видно значительный пожар в Каменке-Днепровской);

ГУР Минобороны Украины сообщал о том, что в оккупированной Россией Каменке-Днепровской отряд украинского спецназа уничтожил и значительно повредил российские базы, включая здание, где российские силы готовились к фиктивному референдуму», и базу ФСБ. ISW констатирует, что геолокационные спутниковые снимки подтверждают сообщение ГУР, на них видно значительный пожар в Каменке-Днепровской); российские власти продолжают искать нетрадиционные источники пополнения своей армии и все чаще обращаются за этим даже к «больным и немощным»;



оккупационные власти установили обменный курс 1,25 рубля за 1 гривну в Запорожской области, чтобы облегчить экономическую интеграцию оккупированной части региона в РФ.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская, Николаевская области)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области: карта

Инфографика: ISW

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