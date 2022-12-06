Удары по российским аэродромам спровоцировали волну внутренней критики в адрес Минобороны РФ и испортили «праздник» нового обстрела — ISW 6 декабря, 08:26 Спутниковые фото аэродрома Дягилево после взрыва бензовоза возле самолета (Фото:@ImageSatIntl / Rob Lee via Twitter)

Удары по российским стратегическим авиабазам так разъярили провоенное сообщество в России, что его критика в адрес военных чиновников РФ перевесила обычное ликование по поводу новой волны ударов по украинской инфраструктуре 5 декабря.



Об этом 6 декабря сообщает Институт изучения войны в своей новой сводке.

Хотя Киев официально не взял на себя ответственность за удары 5 декабря по двум российским стратегическим авиабазам, таким образом Украина, вероятно, продемонстрировала способность наносить удары по российским тылам и, возможно, сорвать российскую кампанию ударов по украинской инфраструктуре. «Если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета», — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.



Видео дня

Минобороны России и несколько «военкоров» сообщили, что украинские силы использовали БПЛА для нанесения ударов по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области (примерно в 730 км от территории Украины) и авиабазе Дягилево в Рязанской области (примерно в 500 км от территории Украины). На обеих авиабазах размещены элементы российского флота стратегических бомбардировщиков, которые Россия использовала для нанесения ударов по Украине на протяжении всей войны. По данным российских источников, в первом случае речь шла о повреждении стратегических бомбардировщиков- ракетоносцев, во втором — о подрыве беспилотником российского бензовоза.

Хотя 5 декабря российские войска вновь нанесли очередную серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в провоенной среде российских «военкоров» доминировала не радость по этому поводу, а гнев из-за неспособности российских военных предотвратить удары по стратегическим авиабазам более чем в 500 км от Украины.

Российские «военкоры» раскритиковали чиновников РФ за то, что те не сумели предвидеть и предотвратить удары беспилотников по авиабазам Энгельс-2 и Дягилево, а также не защищали авиабазы ​​должным образом, хотя знали, что они могут быть явными целями для украинских ударов. Несколько российских «военкоров» также рассуждали, что удар якобы могли нанести украинские диверсионно-разведывательные группы с территории России. Также в этом сообществе призывали российских военных санкционировать массированные ответные удары по Украине и активизировать контртеррористические меры на территории РФ. При этом «военкоры» жаловались, что Минобороны РФ не учитывает их «предложения» и игнорирует разведывательные данные из открытых источников (OSINT). Отдельные «военкоры» даже пытались доказать, что удары по авиабазам Энгельс-2 и Дягилево якобы угрожают России как ядерной державе, поскольку удары повредили самолеты, способные нести ядерные боеголовки.

Инфографика: НВ

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают оборонять свои позиции на линии Сватово-Кременная от украинских атак;

российские силы продолжают наращивать успехи вокруг Бахмута, но еще не окружили город и ведут наступательные операции в районе Авдеевки и окраин Донецка. Украинские источники сообщают, что небольшие российские штурмовые группы численностью 15−20 человек пытаются прорваться через украинские позиции;

российские оккупационные « власти» продолжают насильственный вывоз в Россию украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под предлогом того, что дети нуждаются в особом медицинском уходе;

власти» продолжают насильственный вывоз в Россию украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под предлогом того, что дети нуждаются в особом медицинском уходе; российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов на правом ( западном) берегу Днепра и продолжают наносить удары по Херсону;

западном) берегу Днепра и продолжают наносить удары по Херсону; ГУР Минобороны Украины сообщило, что в РФ пытаются запустить к февралю 2023 года электронную базу данных, где были бы задокументированы личные данные всех военнослужащих, включая ограничения на их передвижение.



Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW