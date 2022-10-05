ВСУ обрушили оборону РФ на севере Херсонской области и развивают наступление в Луганской, в РФ ширится раскол в рядах националистов — ISW 5 октября, 08:48 Французская САУ CAESAR готовится к бою с врагом (Фото:Оперативное командование Восток)

Об этом в своей новой сводке по итогам 4 октября сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В Херсонской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец вдоль трассы Т2207, вынудив войска РФ отступить на юг в сторону Херсона. Украинские силы также продолжают продвигаться на юг вдоль реки Днепр и трассы Т0403, перерезав две российских наземных линии коммуникаций (GLOK) на севере Херсонской области и оттеснив россиян к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей в район Берислава. Одновременно ВСУ прикладывают усилия, чтобы помешать попыткам России перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных военнослужащих и средства защиты на передовые позиции.

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Закрепление позиций ВСУ на восточном (левом) берегу реки Ингулец и на правом берегу Каховского водохранилища позволит украинским силам существенно оттеснить российские войска к Днепру на восток и вытеснить их на юг в сторону Херсона и района Берислав-Новая Кахкова, пишет ISW, обобщая опасения российских военных блогеров.

Аналитики института также анализируют данные одного из таких «военкоров», согласно утверждению которого для обороны 20-километровой линии фронта требуется 500 человек из расчета примерно 20 м на человека, однако на севере Херсонской области из-за недоукомплектованности батальонов РФ это соотношение составляет один солдат на 60 м лини фронта. Этот факт наряду с эффективными украинскими наступательными операциями «частично объясняет быстрый темп краха армии РФ на этом участке», отмечают эксперты Института.

В Харьковской и Луганской областях области ВСУ продолжают наступление к востоку от реки Оскол, по данным российских источников бои продолжаются в районе трассы R66 Сватово-Кременная (оба этих города находятся уже в Луганской области). Украинские войска вошли в Богуславку и Боровскую Андреевку (30 км западнее Сватово). «Эти успехи наряду с другими наступлениями ВСУ на восточном берегу реки Оскол, по существу лишили российские силы возможности использовать реку в качестве линии обороны», — пишет ISW, констатируя, что харьковский фронт теперь фактически стал луганским (что признают даже российские «военкоры"-пропагандисты).

Тем временем объявленная Владимиром Путиным мобилизация пока оказывает более значимое краткосрочное влияние на внутреннюю ситуацию в России, чем на ход войны в Украине. ISW объясняет это тем, что период мобилизации совпал с новыми провалами России на фронте, что лишь усугубляет раздор в российском информационном пространстве, подрывая и путинские нарративы. «Украинские источники верно отмечают, что частичная мобилизация не представляет серьезной угрозы в краткосрочной перспективе, поскольку украинское контрнаступление продвигается быстрее, чем мобилизация может произвести эффект», — подчеркивают эксперты Института.

На данный момент Путину явно не удается уравновесить баланс сил и конкурирующие требования российских националистов, которые становятся все более воинственными с начала мобилизации — хотя и разделяют общие цели и задачи Путина в отношении войны в Украине. Российскому диктатору необходимо сохранить поддержку как минимум трех основных «фракций» в нынешнем российском националистическом информационном пространстве:

военные блогеры и «военкоры» — презентуют путинские взгляды на вторжение в Украину провоенной аудитории как в России, так и в марионеточных квазиреспубликах;

«ветеранское» сообщество — бывшие российские офицеры и ветераны, которые помогают организовывать и проводить кампании по набору новых сил;

российские силовики — категория, обеспечивающая боевую мощь армии РФ на поле боя ( сюда же ISW относит группы, возглавляемые чеченским главарем Рамзаном Кадыровым и спонсором ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным).

«Путину нуждается во всех трех фракции для поддержки своей военной кампании, однако провалы в Украине в сочетании с хаотичной частичной мобилизацией, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в России», — констатирует ISW. Так, «военкоры» начали все чаще подвергать сомнению права друг друга предлагать рекомендации для российских Вооруженных Сил. А обвинения Кадырова и Пригожина в адрес командующего Центральным военным округом Александра Лапина спровоцировали раскол между силовиками и военными блогерами, которые встали на защиту Лапина (предположительно командовал войсками РФ под Лиманом). Тем временем ветеранское сообщество РФ резко критикует то, как проводится путинская мобилизация.

«Фрагментация российского националистического информационного пространства может иметь серьезные внутренние последствия и даже повлиять на стабильность путинского режима. Путин не сможет удовлетворить взаимоисключающие требования различных групп», — делает вывод ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



4 октября украинские силы продолжили добиваться значительных успехов на севере Херсонской области, начав обрушение малочисленных позиций россиян в этом районе;



российские войска продолжают наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях;



российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области;

Кремль фактически приказал местным российским администрациям и учреждениям, не относящимся к Министерству обороны, финансировать значительную часть мобилизационных усилий из местных бюджетов;

российские силовики пытаются сохранить свой внутренний аппарат безопасности, поскольку путинская мобилизация Путина истощает этот сектор в попытке сформировать дополнительные силы для ведения боевых действий на Украине.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW