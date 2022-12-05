России нельзя позволить разорвать цепь успешных операций ВСУ зимой, морозная погода на стороне Украины — ISW 5 декабря, 08:55 Украинские военные на линии фронта в Донецкой области стреляют из гаубицы M777 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украина намерена продолжить серию успешных контрнаступлений зимой, и ее союзники должны поддержать ВСУ в этом: последовательные операции с минимальными паузами являются залогом успеха украинских сил.

Об этом в своей сводке по итогам 4 декабря пишет Институт изучения войны, анализируя перспективы зимней кампании.

В ISW считают ошибочными предположения высокопоставленных чиновников США о том, что весна (а не зима) является оптимальным окном возможностей для дальнейших контрнаступлений Украины — несмотря на заявления украинских официальных лиц об обратном. 3 декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс озвучила оценку, согласно которой темпы войны в Украине зимой замедлятся, чтобы обе стороны могли переоснастить свои армии, пополнить запасы и восстановить силы — несмотря на доказательства того, что условия на местах благоприятствуют возобновлению наступления ВСУ, а также несмотря на то, что Украина ранее демонстрировала способность начинать новые контрнаступления относительно быстро после того завершения предыдущей операции.

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Украина уже дала понять, что планирует продолжить наступательные операции в течение предстоящей зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не позволить российским войскам вернуть инициативу. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил 4 декабря, что замерзшая земля позволяет тяжелой колесной и гусеничной технике продвигаться вперед и что украинские силы готовят такую ​​технику к зимним операциям. Череватый также заявил, что «личный состав, приходящий [в армию РФ] по мобилизации или в ЧВК Вагнера из мест лишения свободы, не не подготовлен к ведению боевых действий, в том числе в зимнее время, требующее определенных дополнительных знаний и навыков». Министерство обороны Украины такжезаявило 20 ноября, что те, кто предлагает зимой приостановить боевые действия, «наверняка никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма». Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов 18 ноября отмечал, что ВСУ продолжат боевые действия зимой, поскольку любая пауза позволит российским войскам усилить свои подразделения и позиции.

Способность Украины сохранить военную инициативу и динамику своих нынешних оперативных успехов зависит от того, будут ли ВСУ продолжать проводить последовательные операции зимой 2022−2023 годов, констатируют аналитики ISW. Они напоминают, что именно последовательные операции являются ключевой частью плана украинской кампании. Серия последовательных контрнаступательных операций ВСУ в Харьковской и Херсонской областях продемонстрировала «выдающиеся навыки оперативного планирования украинских военных, а также знание сильных сторон советского оперативного искусства». Детализируя такие сильные стороны, ISW напоминает об акценте на достижение стратегических целей только за счет кумулятивного оперативного успеха последовательных операций, которые в идеале проводятся без оперативных пауз между ними. Недавние заявления украинских официальных лиц ясно дают понять, что замысел украинской кампании состоит в том, чтобы путем серии последовательных операций лишить Россию инициативы, нанести поражение войскам РФ и освободить больше украинской территории.

Соответственно, погодные условия зимой 2023 года, вероятно, определят те временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневренные боевые действия и продолжать свою серию оперативных успехов с минимальными паузами (которые могли бы увеличить риск потери инициативы Украиной). Сезон осенней грязи в ноябре затруднил маневренную войну, однако и Россия, и Украина, продолжали активные наступательные и контрнаступательные операции на протяжении всего этого периода, несмотря на некоторые прогнозы Запада, что грязь приостановит боевые действия.

По мере приближения сильных морозов, ожидаемых к концу декабря, ВСУ снова смогут воспользоваться погодными условиями. Зима обычно является наилучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, напоминают эксперты ISW, в отличие от весны — кошмарного сезона для войск, когда из-за оттепели разливаются реки и другие водоемы, превращая поля в моря грязи. Украинские силы, вероятно, готовятся воспользоваться замерзшей местностью, чтобы продвигаться легче, чем в слякотные осенние месяцы, прогнозируют авторы сводки.

Если же союзники и партнеры Украины не поддержат украинские силы в проведении крупномасштабных решительных контрнаступательных операций этой зимой — как можно было бы истолковать заявления главы Нацразведки США — тогда способность украинцев вести маневренную войну будет ограничена, по крайней мере, до завершения весенней распутицы (ориентировочно март 2023 года). Такой курс действий, скорее всего, преждевременно завершил бы нынешний импульс Украины и дал бы разбитым российским силам ценную передышку на три-четыре месяца, чтобы восстановиться и лучше подготовиться к боевым действиям.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



российские источники сообщают, что украинские силы продолжили контрнаступательные действия в направлениях Кременной и Сватово;



российские войска продолжают вести наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки;

группы мобилизованных российских солдат продолжают подрывать усилия России по формированию дополнительных сил — отказываясь воевать и проявляя неповиновение;

оккупанты, вероятно, публично казнили жителей оккупированной Луганской области, обвинив их в партизанской деятельности (Т ак ISW комментирует фото, обнародованные Сергеем Стерненко, где зафиксировано повешение пяти человек — предположительно проукраинских активистов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что сейчас достоверность этих фото проверяют, тогда как в ISW полагают, что российские оккупанты могли казнить украинцев, «пытаясь предотвратить дальнейшую активность партизан на оккупированных территориях». Ранее Институт изучения войны писал, что эффективная активность украинских партизан вынуждает российские силы отвлекать ресурсы от операций на передовой, чтобы обеспечить безопасность в тылу).

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW