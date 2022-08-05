Стратегическая инициатива переходит к ВСУ, Украина впервые получила шанс формировать ход войны — оценки ISW и карта боевых действий 5 августа, 08:02 Украинские военные ведут бой на линии фронта в Харьковской области, август 2022 (Фото:Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Украина, вероятно, сумела перехватить стратегическую инициативу в войне с Россией, что вынуждает армию РФ перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на контрнаступательные операции ВСУ.

Об этом в своей новой сводке за 4 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны», — подчеркивают авторы свежего обзора.

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Они отмечают, что российские силы все более активно перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и западную часть Запорожской области — ценой своих попыток захватить Славянск и Северск, от которых они, похоже, пока отказались. Кроме того, армия РФ также передислоцирует военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Ранее оккупанты уже приостанавливали наступательные операции (в частности на Харьков и на южном направлении), чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, однако тогда они шли на такие шаги по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов руководства, считают аналитики ISW. Теперь же армии РФ, похоже, приходится реагировать на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не осознанно выбирать цели, на которых стоит сконцентрировать усилия.

Теперь серьезность дилеммы, стоящей перед российским командованием, вероятно, зависит от способности Украины проводить масштабные контрнаступательные операции одновременно на нескольких направлениях. Если Украина сможет оказать серьезной давление на позиции оккупантов в районе Изюма, продолжая переход в контрнаступление под Херсоном, то российские войска окажутся перед очень трудным выбором. «Им, вероятно, придется либо отказаться от своих позиций на западе от Изюма в пользу защиты своих линий наземных коммуникаций севернее и восточнее, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта. Однако такие силы потребовалось бы перекинуть с другого направления, что поставило бы под угрозу другие завоевания России», — поясняют специалисты Института изучения войны (ISW).

В своей новой сводке они также анализируют заявления российских пропагандистов об «ударах» в районе Донецкого драматического театра и исправительной колонии № 124 в оккупированном Донецке, которые артиллерия ВСУ якобы нанесла 4 августа (Офис президента Украины опроверг эти факты). Эксперты ISW приводят ряд аргументов, подтверждающих, что оккупанты лгут. Так, те локальные повреждения, которые пропагандистские СМИ РФ показали в своих репортажах о якобы «обстреле» возле театра в Донецке, «не соответствует артиллерийскому обстрелу», пишут эксперты ISW (видео- или фотосвидетельства «удара» по колонии пока не были обнародованы). Кроме того, ISW предполагает, что нагнетаемый пропагандой РФ резонанс «удара» по Донецку Россия на самом деле использует для того, чтобы спровоцировать «эмоциональный отклик» жителей оккупированных территорий Донецкой области, которую контролируют боевики «ДНР». Вероятная цель — заручиться поддержкой своей наступательной кампании в районе Авдеевки и дальнейших усилий по вербовке в «армию ДНР».

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска безуспешно попытались продвинуться северо-западнее Изюма ( «Российские силы, вероятно, продолжают попытки проникнуть вглубь Харьковской области, однако вряд ли смогут добиться значительных успехов в этом», — пишут авторы сводки);



«Российские силы, вероятно, продолжают попытки проникнуть вглубь Харьковской области, однако вряд ли смогут добиться значительных успехов в этом», — пишут авторы сводки); украинские силы провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отбили позиции в ряде населенных пунктов;

российские войска продолжают вести наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута;

армия РФ 4 августа продолжила попытки наступления на Пески и провела ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW

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